Det kunne have været en drømmeafslutning på karrieren, men porten er lukket. Og det lyder til skyldes en administrativ fejl

Den finske atletik-stjerne Annimari Korte øjnede muligheden for at sige farvel til verdenstoppen ved EM i Rom, for der kom et afbud, som åbnede døren for hende.

Troede hun.

Trods det, at hun havde klaret EM-kravet, så stod tre andre foran hende, og de blev tilmeldt af det finske forbund, men så kom der en skade.

Korte var i aktion under OL i Tokyo. Foto: Antonin Thuillier/AFP/Ritzau Scanpix

Det europæiske forbund tillod dog ikke at lave en eftertilmelding af den netop pensionerede stjerne. De tfinske forbund skulle nemlig have registreret hende, men undlod, da de allerede havde de andre på plads, skriver Annimari Korte.

»Jeg ville ønske, jeg kunne afslutte min karriere ved EM i Rom,« skrev hun skuffet på Instagram, efter hun som en dreven cirkushest kunne lugte savsmuldet i den helt stor manege.

Den 36-årige hækkeløber havde først opgivet at være i spil.

»Jeg synes ikke, det giver mening at konkurrere, når det ikke føles så godt længere. Der er så mange andre ting i livet lige nu, som jeg hellere vil gøre mere af. Jeg føler, at det ville være spild af tid at forsøge at konkurrere nu til sommer, hvor jeg kunne lave alle de andre ting, jeg er mere begejstret for,« udtalte Korte i en pressemeddelelse, gengivet af Iltalehti.

Hun er nationens næsthurtigste hækkeløber nogensinde, og på spekatkulær vis kom hun tilbage efter et karrierestop tilbage i 2012, hvor hun led af en allergisk spiserørsbetændelse. Comebacket blev gennemført hele fem år senere.