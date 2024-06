Danske forbrugere kan ligeså godt forberede sig på, at det bliver dyrere at fylde en kurv i supermarkedet i den kommende tid.

I hvert fald er priserne på det globale fødevaremarked i maj steget med 0,9 procent, og det er tredje måned i træk, at der er sket en stigning.

Det konstaterer privatøkonom Brian Friis Helmer fra Arbejdernes Landsbank.

»Globale fødevarepriser er steget 2,5 procent de seneste tre måneder. Den mere stabile udvikling kommer ovenpå nogle tumultariske udsving i de globale fødevarepriser, som både er steget meget kraftigt op til, at krigen i Ukraine brød ud for efterfølgende at falde en del tilbage,« siger Brian Friis Helmer.

»Enden på det hele er indtil videre, at vi står med et noget højere prisleje end for en række år siden,« tilføjer han.

Fødevarepriserne er steget voldsomt i Danmark siden 2021. I anden halvdel af 2023 oplevede vi et mindre fald, men det er slut nu. Foto: Danmarks Statistik Vis mere Fødevarepriserne er steget voldsomt i Danmark siden 2021. I anden halvdel af 2023 oplevede vi et mindre fald, men det er slut nu. Foto: Danmarks Statistik

I Danmark blev forbrugerne især i 2021 og 2022 mødt af det ene prischok efter det andet, når de handlede dagligvarer, for her steg priserne voldsomt.

Faktisk er fødevarepriserne i dag 22 procent højere end for tre år siden.

Priserne toppede i juli 2023 og faldt herefter, men det var langt fra at være til samme niveau som før. Og allerede fra januar 2024 begyndte prisstigningerne igen, viser tal fra Danmarks Statistik.

Og udsigterne til prisfald, de er ikke gode. Det er meldingen fra branchen selv, konstaterer Brian Friis Helmer:

»Blot to procent af virksomhederne i fødevarehandlen forventer at sænke prisen i den kommende tid. Her har andelen ligget tæt på 50 procent siden sommeren sidste år,« siger han.

De udsigter får redaktionschef på B.T. Penge Niels Philip Kjeldsen til at bemærke, at priserne i Danmark allerede er ved at nærme sig den historiske top fra 2023 igen.

»Det er den ene dårlige nyhed efter den anden lige nu på fødevarefronten, hvad angår priserne,« siger han.

»De globale fødevarepriser stiger, og vi har også set prisstigninger nogle måneder i træk ude i supermarkederne, så vi nu igen stille og roligt nærmer os den historie top i Danmark,« forklarer Niels Philip Kjeldsen.

Han tegner et dystert billede af den umiddelbare fremtid for danske forbrugere:

»Alle de forhåbninger, der har været om prisfald i supermarkederne, er nærmest punkteret totalt,« siger Niels Philip Kjeldsen.

»Intet peger rigtigt i den retning længere, og lige nu må man bare erkende, at det nok er prisstigninger, der kan komme på programmet.«

»Vi taler om, at fødevarepriserne i Danmark er steget med 22 procent i gennemsnit siden starten af 2022. Det er historisk, og det voldsomt. Og det er et niveau, vi ikke rigtigt kan komme ned fra igen. I hvert fald ikke lige nu,« konstaterer Niels Philip Kjeldsen.

Rentefald! Endelig! Men hvordan vil renterne udvikle sig det kommende år, og hvad vil det betyde for boligejerne og boligpriserne? Få svarene i denne episode af B.T.-podcasten ‘Spar Kassen’.



Lyt i Apple Podcast, Spotify eller ved at trykke play herunder.