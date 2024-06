Det vakte står opsigt og forvirring, da dette års hollandske deltager i Eurovision få timer før finalen blev smidt ud af konkurrencen.

Nu kommer hollandsk tv med en ny melding i sagen.

I den lyder det blandt andet, at man fortsat er »skuffet«, ligesom man fortsat mener, at diskvalifikationen af sangeren Joost Klein, som i maj stillede op i konkurrencen med sangen 'Europapa' og var blandt favoritterne til at vinde, er »unødvendig og uforholdsmæssig«.

Derudover sår den hollandske tv- og radiostation Avrotros, der står for landets grandprix, tvivl om fremtiden i konkurrencen.

Her ses Joost Klein på scenen under dette års Eurovision, som blev afholdt i svenske Malmø. Foto: Tobias Schwarz/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses Joost Klein på scenen under dette års Eurovision, som blev afholdt i svenske Malmø. Foto: Tobias Schwarz/AFP/Ritzau Scanpix

»Efterforskningen af hændelsen efter Joost Kleins optræden i den anden semifinale er stadig i gang hos den svenske anklagemyndighed. Under denne efterforskning kan vi desværre ikke gå i detaljer med omstændighederne og håndteringen af denne hændelse, da det kan påvirke efterforskningen,« lyder det i en udtalelse fra tv-kanalen, som tilføjer:

»Vi kan dog sige, at baseret på de oplysninger, vi havde dengang og nu, er vi stadig af den opfattelse, at diskvalifikationen var unødvendig og uforholdsmæssig.«

Den hollandske sanger endte med at blive smidt ud af konkurrencen på selve finaledagen, da European Broadcasting Union (EBU) – som står bag Eurovision – oplyste, at svensk politi var i gang med at undersøge en klage fra en kvindelig medarbejder fra Eurovision-produktionen.

Siden kom det frem, at klagen handlede om trusler mod en fotograf i forbindelse med afviklingen af den anden semifinale, hvor Holland deltog.

Den hollandske sanger ses her på et pressemøde, efter han kvalificerede sig til finalen under Eurovision. Foto: Jessica Gow/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Den hollandske sanger ses her på et pressemøde, efter han kvalificerede sig til finalen under Eurovision. Foto: Jessica Gow/AFP/Ritzau Scanpix

»Mens den juridiske proces forløber, ville det ikke være passende for ham at fortsætte i konkurrencen,« skrev EBU dengang i en pressemeddelelse.

Joost Kleins advokat har dog afvist, at det skulle have noget på sig.

I et interview med det svenske nyhedsbureau TT har advokaten, Jan-Åke Fält, forklaret, at Joost Klein havde indgået en aftale med ledelsen i Eurovision om ikke at blive filmet, når han ville forlade scenen.

Alligevel stod en fotograf ifølge advokaten og filmede ham, da han var på vej hen for at mødes med sit hold.

Her ses Joost Klein på scenen under den anden semifinale under Eurovision, som blev afholdt i maj i Malmø. Foto: Martin Meissner/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses Joost Klein på scenen under den anden semifinale under Eurovision, som blev afholdt i maj i Malmø. Foto: Martin Meissner/AP/Ritzau Scanpix

Ifølge advokaten bad Joost Klein fotografen om ikke at filme, mens fotografen valgte dog at fortsætte.

»Så skubbede han kameraet væk for at fjerne det. Han nægter at have truet denne person,« udtalte Jan-Åke Fält om sagen tilbage i maj.

I den nye udtalelse fra Avrotros lyder det videre, at man nu helt overvejer fremtiden i sangkonkurrencen.

»Eurovision Song Contest blev skabt for at forbinde lande og befolkninger gennem musik og opmuntre til broderskab mellem dem. Dette bør være udgangspunktet for arrangørerne og alle deltagende lande,« skriver den hollandske tv-kanal og tilføjer:

»Indtil Avrotros er sikker på, at der vil blive foretaget strukturelle justeringer for at sætte kunstnerne og deres musikalske budskab tilbage i centrum, vil vi have deltagelsen i Eurovision under overvejelse.«

Joost Klein har ikke personligt udtalt sig om sagen på nuværende tidspunkt – men han har 'liket' udtalelsen fra Avrotros, som blandt andet er blevet delt på Instagram.

Den hollandske sanger er den første finalist nogensinde, som er blevet diskvalificeret fra Eurovision, efter at sangkonkurrencen er gået i gang.

Efterforskningen af sagen er fortsat i gang.