Tre brækkede kraveben, adskillige brækkede ribben, en punkteret lunge og brud på en hofte.

Det er listen af smertefulde skader, som fire profilerede Visma - Lease a Bike-ryttere har pådraget sig under voldsomme styrt i denne sæson - herunder Jonas Vingegaard. Senest måtte to af Vingegaards vigtige hjælpere, Steven Kruijswijk og Dylan van Baarle, melde fra til Tour de France, efter de var involveret i et kæmpestyrt under 5. etape af Critérium du Dauphiné.

Dermed er det kun blevet en endnu svære opgave for Jonas Vingegaard at skulle forsvare den dobbelte Tour-triumf - og gå efter den tredje sejr på stribe - mener B.T.s cykelkommentator, Frederik Gernigon.

»Hvis Visma-holdet lykkes med at vinde Tour de France i år, så bliver det en præstation ud over det sædvanlige. For alt går imod storholdet og Jonas Vingegaards jagt på en ny Tour-triumf. 2024 har været lige til skraldespanden – eller tæt på – hovedsagligt på grund af det helt utrolige uheld, der har ramt holdet. Et sort år indtil videre,« siger Frederik Gernigon og fortsætter:

Foto: Miguel Riopa/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Miguel Riopa/AFP/Ritzau Scanpix

»Med Steven Kruijswijk og Dylan van Baarles Tour-afbud ryger to af Vingegaards vigtigste hjælpere. De to var tiltænkt store roller i Frankrig, og det er et kæmpe problem for Visma inden det løb, der fylder mest på cykelkalenderen, giver mest eksponering og er så dødsensvigtigt for sponsorerne.«

Det ellers så altdominerende mandskab kan ende i store problemer på grund af Steven Kruijswijk og Dylan van Baarles afbud til årets Tour de France.

Alarmklokkerne er nemlig så småt begynde at ringe i Visma-holdbussen, mener Frederik Gernigon.

»Det er ved at være alarmerende. Med under en måned til starten i Firenze er Vimas Tour-puslespil større end nogensinde før. Den oprindelige trup er sprunget i småstykker, og lige nu lader det til, at man ikke kan være sikker på noget som helst. Rigtig meget afhænger selvfølgelig af, om Vingegaard bliver klar. Men selv når det er på plads, bliver det en kæmpe udfordring af sætte en potent trup sammen,« siger B.T.s cykelkommentator.

Denne sæson har i høj grad været uforudsigelig med de mange styrt og dramaer, som vi har været vidne til undervejs. Det bliver nok også tilfældet til Touren, hvor alt nu handler om at få Jonas Vingegaard i den bedst mulige form til Tour-starten 29. juni i italienske Firenze.

»Cykelsporten er fascinerende. Sidste år vandt Visma nærmest alt, hvad de pegede på. Nu har de ramt en frygtelig start på 24. Ledelsen må bede guderne om at få Jonas Vingegaard klar til Tour de France – og gerne i den bedst mulige forfatning,« mener Frederik Gernigon.