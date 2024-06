En dansker vandt tirsdag 760 millioner kroner i Eurojackpot.

Nu får en dansk kommune en uventet gevinst i næsten samme størrelsesorden.

Nej, der er selvfølgelig ikke tale om en kommunal Lotto-gevinst. Men til gengæld at der helt uventet kommer til at tikke ikke så få ekstra skattekroner ind i kommunekassen.

Den årlige beregning af selskabsskat fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet viser nemlig, at Aarhus Kommune i 2025 helt ekstraordinært får omkring 579 millioner kroner mere i selskabsskat, end det var budgetteret.

Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Borgmester i Aarhus Kommune, Jacob Bundsgaard (S), er – ikke overraskende – svært begejstret for nyheden.

»Pengene falder på et tørt sted,« siger han i pressemeddelelsen.

»Vi står med pres på flere områder, som mange ønsker at investere endnu mere i. For mig står den borgernære velfærd på børne- og ældreområdet, klima og fortsat positiv erhvervsudvikling i Aarhus først, ligesom vi skal have taget hånd om den sikkerhedstrussel, der konstant banker på,« tilføjer borgmesteren.

Hvordan pengene skal bruges, vil blive afgjort under forhandlingerne om næste års budget i Aarhus Kommune.

De mange ekstra millioner ender i kommunekassen, fordi energihandelsselskaberne har tjent stort på de stigende energipriser og derfor ender med at skulle betale mere i selskabsskat end forventet.