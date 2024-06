Fredag blev Go Ahead Eagles ramt af en tragisk nyhed.

Den hollandske klub, der sensationelt spillede sig i Conference League i slutningen af maj, har mistet sin formand og hovedaktionær, Kees Vierhouten.

Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

»Go Ahead Eagles har med sorg erfaret, at 51-årige Kees Vierhouten er død. Hovedaktionæren i Go Ahead Eagles døde af et hjerteanfald onsdag aften.«

»Chokeret og forvirret modtog Go Ahead Eagles denne nyhed i dag (fredag, red.). Go Ahead Eagles ønsker først og fremmest hans kone, Mirjam, og hans børn, Harm, Vin, Evi og Louise, og alle andre efterladte pårørende al mulig støtte med dette tunge tab.«

Klubben skriver videre, at alle tilhængere kan sige farvel til Kees Vierhouten onsdag aften, mens også stadionområdet stod åbent fredag.

Her kom adskillige fans forbi og sagde et sidste farvel til deres formand og hovedaktionær.

Kees Vierhouten blev storaktionær i Go Ahead Eagles i 2022.