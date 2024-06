Så gik den ikke længere.

En dommer har nu endegyldigt afgjort, at den tidligere toprådgiver for Donald Trump, Steve Bannon, skal i fængsel.

Og ifølge nyhedsbureauet Reuters skal det allerede ske om godt tre uger.

For fra 1. juli er han blevet beordret til at møde op og afsone sin straf på fire måneder bag tremmer.

Steve Bannon ved retten i Washington torsdag. Foto: Kent Nishimura/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Steve Bannon ved retten i Washington torsdag. Foto: Kent Nishimura/AFP/Ritzau Scanpix

»Det handler altsammen om at lukke ned for MAGA-bevægelsen,« lød det torsdag ved retsbygningen i Washington fra Steve Bannon med reference til Donald Trumps 'Make America Great Again'-slogan.

Han er dømt for at have nægtet at møde op foran den demokratisk ledede komite i Kongressen, der var blevet sat til at undersøge stormløbet mod netop Kongressen 6. januar 2021.

I løbet af 11 måneder stævnede komitéen knap 100 personer, foretog mere end 1.000 interview og gennemgik 100.000 dokumenter samt mange timers videooptagelser.

Men altså uden Steve Bannons deltagelse, for han ville hverken vidne eller udlevere de ønskede dokumenter, der kunne afsløre hans rolle i begivenhederne.

Donald Trump og Steve Bannon. Foto: Mandel Ngan/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Donald Trump og Steve Bannon. Foto: Mandel Ngan/AFP/Ritzau Scanpix

Det er længe siden, at han er blevet dømt, men han har forsøgt at udskyde afsoningen ved at anke afgørelsen.

Det blev der sat en stopper for torsdag. Måske.

For torsdag lød det også fra Steve Bannon, at han nu vil have Højesteret ind over sagen.

Da Donald Trump overraskende indtog Det Hvide Hus i 2017, var Steve Bannon en af hans mest fremtrædende rådgivere.

Selvom det kun varede frem til august 2017 er han fortsat en fremtrædende støtte for den tidligere præsident, der igen stiller op til valget i november.