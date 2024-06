Fredag morgen parkerede V-spidskandidaten Morten Løkkegaards kampagnebil med tændte katastrofeblink på fortovet foran en 7-Eleven på Østerbro i København.

Spørger man en kørelærer, ville man dumpe med et brag, hvis man lavede sådan en parkering til en køreprøve.

Overfor B.T. vurderer Bent Grue, der er kørelører og formand for Dansk Kørelærer-Union, således at parkeringen og brugen af katastrofeblink er »klart i strid med reglerne.«

»Det er, hvad jeg vil kalde en pizzaparkering. Sådan en, et pizzabud laver, når han skal skynde sig op med en pizza, inden den bliver kold,« siger Bent Grue til B.T. og tilføjer:

»Man ville dumpe på stedet, hvis man lavede sådan en parkering til en køreprøve.«

Også ifølge Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning er der tale om en dybt ulovlig parkering.

Fra Venstre lyder forklaringen, at en kampagnemedarbejder var i 7-Eleven for at hente »friske forsyninger« til Morten Løkkegaard, der var i gang med at dele morgenbrød og flyers ud ved Østerport Station.

»Mens Morten Løkkegaard på Østerport uddelte morgenbrød til glade borgere på vej til skole og arbejde, hentede en kampagnemedarbejder friske forsyninger, og i den proces har vedkommende tilsyneladende foretaget en standsning på et hjørne,« skriver Venstres pressetjeneste og fortsætter:

»Det skal ikke gentage sig, og vi håber ikke, at den korte standsning var til gene for andre trafikanter.«

Ved du noget om sagen? Skriv til 1929@bt.dk

