»Hvordan har hun det lige nu, Amira?«

»Hun har det helt forfærdeligt. Hun har den opfattelse – og det kan være rigtigt, synes jeg – at hendes liv er forbi.«

Sådan svarer Amira Smajics advokat, Carlo Siebert, vært Henrik Qvortrup i B.T.s mediepodcast Q&CO. Her taler han på vegne af Amira.

Amira Smajic har været alles læber efter at have ageret muldvarp i den meget omtalte TV 2-dokumentar ‘Den sorte svane’.

»Hun føler, at hun har givet sit liv – hun føler sig virkelig ladt i stikken og kan ikke rigtig se, hvordan hun kan få en fremtid. Og det gælder både for hende selv og hendes dreng«, fortæller Carlo Siebert.

Carlo Siebert er en af de få, der i øjeblikket har kontakt til hende, og i denne uges afsnit af Q&CO udlægger han de seneste bemærkninger fra Amira, der er gået under jorden.

TV 2 og Mads Brügger har ikke ønsket at medvirke i afsnittet. Efter udsendelsen har B.T. forsøgt at få en kommentar fra Mads Brügger og TV 2.

Mads Brügger henviser til TV 2, der har sendt følgende kommentar fra Michael Nørgaard, redaktionschef for TV 2 Dokumentar:

»Jeg tror man kan sige, at Amiras Smajics kriminelle liv sandsynligvis er ødelagt efter dokumentaren. Vi har hele vejen igennem betragtet hende som meget modig, og vi er fulde af beundring for det arbejde, hun har lavet som muldvarp. Amira Smajic tog et oplyst valg om at agere som muldvarp, og vi har oplevet hende som dygtig og fattet i selv de mest pressede situationer. Uden hendes indsats havde vi aldrig kunne få de historier ud. Vi kan konstatere, at både By- og Landsretten har vurderet, at Amira Smajic har været i stand til at overskue konsekvenserne af sit arbejde som muldvarp.«

Til spørgsmålet om hvorvidt Amira ikke blot ligger, som hun har redt, erklærer både Carlo Siebert og Amira sig uenig. Hvorfor?

