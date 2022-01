Endnu en stor modstandsmand fra Anden Verdenskrig er død.

Det drejer sig om Bent Nielsen, som også gik under aliasset Claus Bøgholm. Han døde 8. januar 2022 i en alder af 99 år.

Det fortæller hans søn Claus Nielsen til B.T.

»Han sov stille ind med min søster og mig ved hans side på det plejehjem, hvor han boede,« siger Claus Nielsen.

Bent Nielsen, tidligere modstandsmand, er død i en alder af 99 år. Foto: Claus Bech Vis mere Bent Nielsen, tidligere modstandsmand, er død i en alder af 99 år. Foto: Claus Bech

Bent Nielsen var aktiv i gruppen Holger Danske, som også 'Flammen og Citronen' med de borgerlige navne Bent Faurschou-Hviid og Jørgen Haagen Schmith var en del af.

Modstandsmanden var den sidst tilbageværende fra Holger Danske.

Det fortæller Thomas Hilleberg, der er bestyrelsesmedlem i det lille museum Stjerne Radio i Istedgade i København. Museet har en udstilling om Holger Danske-modstandsgruppen.

»Han kom ind i Holger Danske i februar 1944, hvor gruppen faktisk var gået i opløsning, og de fleste af medlemmerne var arresteret eller døde,« fortæller Thomas Hilleberg og fortsætter:

»Bent Nielsen var med til at få gruppen genoplivet, blandt andet fordi han var en af de her handy typer, som kunne de ting, der var nødvendige for at lave sabotage. Han kunne producere våben og var med til at lave de såkaldte Stenguns til modstandsbevægelsen,« siger Thomas Hilleberg.

I maj 1944 var han blandt andet med til at sprænge Harald Andersens Maskinfabrik i luften i København. Virksomheden producerede for tyskerne og var derfor en torn i øjet på modstandsbevægelsen.

Han var også med til at lave sabotage mod Lundtofte Flyveplads i Lyngby mod krigens slutning.

Sønnen Claus Nielsen fortæller, at hans far var frisk næsten til det sidste. Bent Nielsen efterlader sig udover egne børn også adskillige børnebørn og oldebørn.

Bent Nielsen på et foto taget lige efter krigen. Foto: Privat Vis mere Bent Nielsen på et foto taget lige efter krigen. Foto: Privat

Holger Danske var en af de største modstandsgrupper i København under den tyske besættelse med omkring 350 medlemmer mod krigens slutning i 1945. Gruppen stod for likvidering af ca. 200 stikkere og stod bag 100 sabotageaktioner.

Bent Nielsen begraves den 18. januar 2022 i Dragør Kirke.