Kronprins Frederik er en hyppig gæst på Smukfest.

Også i år har landets kommende konge indfundet sig på den skanderborgensiske festival, hvor han blandt andet har været til koncert med Hugorm på den første musikdag, onsdag.

Men selvom man er kronprins af Danmark og kan rende rundt backstage på festivalen, så får man ikke nødvendigvis særbehandling, når man krydser Bøgeskoven.

Kronprins Frederik blev nemlig fanget i en af Smukfests sikkerhedskontroller sent onsdag aften, og her smed han resolut hænderne i vejret, klar til at blive visiteret.

Kronprins Frederik i sikkerhedskontrollen på Smukfest onsdag aften. Video: Jonas Nielsen. Vis mere Kronprins Frederik i sikkerhedskontrollen på Smukfest onsdag aften. Video: Jonas Nielsen.

På Smukfest er der nemlig flere kontrolsteder, hvor festivalgæsterne bliver checket for eksempelvis stoffer.

Det kan både være, når man skal ind og ud af festivalen, samt når man bevæger sig mellem forskellige områder på festivalen.

En sådan sikkerhedskontrol røg kronprins Frederik altså ind i onsdag aften – og det samme gjorde musikeren Lamin for øvrigt også.

Se selv i videoen øverst i artiklen.