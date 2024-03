»En enlig mor med tre børn, der går til fodbold, hun laver spaghetti kødsovs. Jeg har ikke lyst til at lægge ekstra afgifter på det, jeg betragter som helt almindelige fødevarer.«

Sådan lød det med overbevisning i stemme i valgdebat på TV 2 fra statsminister Mette Frederiksen op til valget i november 2022. De ord kan give hende problemer, vurderer B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen.

For onsdag klokken 11.00 fremlægger en ekspertgruppe, som regeringen selv har nedsat, tre konkrete modeller for, hvordan der kan lægges CO2-afgifter på landbruget for reducere landbrugets store udledninger af drivhusgasser fra ikke mindst produktion af oksekød.

I den ene model vil ekspertgruppen ifølge B.T.s kilder foreslå en CO2-afgift på 750 kroner pr. udledt ton CO2. Det vil helt konkret få prisen på et halv kilo oksekød til kødsovsen til at stige med 4,50 kroner, erfarer B.T.

Joachim B. Olsen, politisk kommentator på B.T.

»Mette Frederiksen står med et problem. Det er et løftebrud. Hun har på den ene side sagt, at det ikke må blive dyrere for den enlige mor at lave kødsovs til sine tre børn, der kommer hjem fra fodbold. På den side har hun også sagt, at hun går ind for en CO2-afgift på landbruget. De to ting kan ikke hænge sammen på samme tid,« siger Joachim B. Olsen og tilføjer:

»Det er et irritationsmoment for hende.«

Hele debatten om den bebudede CO2-afgift på landbruget har ifølge Joachim B. Olsen handlet om landbruget og særinteresser i for eksempel industrien.

»Forbrugerne har fyldt relativt lidt i debatten, men det er altså dem, der går ned og sætter deres kryds i stemmeboksen. Det er først nu, at det begynder at gå op for folk, at de kommer til at betale mere for deres oksekød. Nogle vil sige, at de godt kan leve med, at det bliver 4,50 kroner for et halvt kilo hakket oksekød, men der vil også være mange, der bliver sure.«

»Mange har hæftet sig ved den udtalelse fra Mette Frederiksen. Det vil blive fremhævet som endnu et eksempel på, at først siger politikerne det ene, og så gør de det andet. Det er ikke nogen vindersag for hende,« siger Joachim B. Olsen.

I den næstdyreste model foreslår regeringens ekspertudvalg en CO2-afgift på 375 kroner pr. udledt ton CO2. Det vil øge prisen på en pakke med et halvt kilo oksekød med cirka 2,30 kroner kroner.

I den billigste model lyder CO2-afgiften på 125 kroner pr. udledt ton CO2. I det tilfælde vil prisstigningen på en pakke hakket oksekød med 500 gram også stige med 1,40 kroner.

