Det er ikke en forsinket aprilsnar. Efter månedsvis med spænding og venten, er den danske Bitcoin-milliardær blevet far igen.

Det skriver han på Facebook, hvor han også afslører navnet på det nyeste familiemedlem.

Niklas Nikolajsen er nemlig tirsdag morgen blevet far til en lille pige:

'I morges kom Anna Clementine Cath Nikolajsen von Karlshof til verden,' skriver han i sit opslag, hvor han også tilføjer:

'Mor & datter har det begge godt !'.

Niklas Nikolajsen er blevet kendt og stenrig, efter han formåede at score en formue på at satse på Bitcoins i kryptovalutaens opstartsfase.

Siden har han også grundlagt selskabet Bitcoin Suisse, der blandt andet handler med kryptovaluta.

De seneste år har han især gjort sig bemærket ved købet af et slot i Schweiziske Zug, hvor han bor.

Slottet, der hedder St. Karlshof, har han renoveret for enorme millionbeløb, hvilke han løbende har dokumenteret på facebook.

Slottet inspirerede ham også til et navneskifte, og han måtte en tur forbi Vatikanet for at købe sig titlen Von Karlshof, som hans lille datter altså også har fået.

Niklas Nikolajsen er gift med Anna-Christina, som er datter af B.T.s tidligere kongehusreporter, Bodil Cath.

Sammen har parret i forvejen de fireårige tvillinger, Niels Axel og Niels Anthony.

Begge drenge er opkaldt efter deres far, som egentlig også lyder navnet Niels, da alle drenge i familien traditionelt hedder Niels til fornavn.

Det er kun få dage siden, at Niklas Nikolajsen delte et billede af sig selv, sin højgravide kone samt deres tvillinger med teksten 'Glædelig påske.'