Hans far sagde til ham, at han aldrig ville komme til at tjene penge på speedway, men den gamle tog grueligt fejl.

Speedway-stjernen Nicki Pedersen afslører i en ny bog, at han har skovlet penge, men også brugt meget.

Han opnåede sit drømmebeløb, da der stod 20 millioner på bankbogen, og vurderer, at man godt kan tjene 50 mio. kroner på hans elskede sport.

Nicki Pedersen bekræfter desuden, at han i en periode var verdens bedst betalte kører og hev en løn på mere end 15 mio. kroner om året, men minder også om, at han jo selv betaler mekanikere, managere og grej.

Nicki Pedersen gav også kæresten Natascha en gedigen overraskelse, da han pludselig dukkede på Zanzibar. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Vis mere Nicki Pedersen gav også kæresten Natascha en gedigen overraskelse, da han pludselig dukkede på Zanzibar. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

På et tidspunkt søgte han luftforandring og flyttede sammen med eks-kæresten Helene til Monaco, hvor de boede side om side med Formel 1-stjernen Nico Hülkenberg til en husleje på 63.000 kroner om måneden. Men livet dernede var topfedt - også selvom nogen nok havde ondt i røven over hans livsførelsen, som han skriver.

»Hvad folk tænker, det er jeg fuldstændig ligeglad med. I øvrigt har jeg Helge (Pedersens manager, red.), der holder overblikket. Han kan godt se, hvis jeg hæver 40.000 til et par nye patter eller en Louis Vuitton-taske. Jeg har nok betalt for seks-syv sæt nye bryster i tidens løb. Det blander han sig ikke i. Men jeg kan ikke røre hovedstolen uden at tage fat i ham eller sælge nogle aktier,« skriver han i bogen 'Knallertkongen - et liv uden bremser'.

Eventyret i Monaco stod på, mens han var ved at få opført sit hus i Middelfart, hvilket han postede 25 mio. kroner i.

Forholdet til Helene ebbede ud, men den nye kærlighed i hans liv, den nuværende kæreste Natascha, får også at mærke, at Nicki Pedersen ikke er bange for at bruge penge og tage chancer.

Den nu 46-årige speedwaykører og landstræner overraskede hende blandt andet ved at tage spontant til Zanzibar, hvor hun var afsted med familien. Og der bliver de kærester.

Hele Nicki Pedersens omtumlede kærlighedsliv er udpenslet i bogen, der er udkommet denne torsdag - blandt andet kan man læse om hans utroskab med en polsk stripper. Læs den historie HER.