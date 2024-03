Hans daværende forlovede, Anne Mette, var gravid med parrets anden barn, da Nicki Pedersen gik bag hendes ryg og var utro med en polsk stripper.

Speedwaystjernen Nicki Pedersen er på gaden med en ny bog spækket med kulørte historier om konkurrenter, kærester og familiedrama.

En af de mest opsigtsvækkende fortællinger er den affære, som han delvist gik til bekendelse med i sommeren 2014. Men nu lægger han alle kortene på bordet.

I bogen forklarer Nicki Pedersen, hvordan han og hans daværende forlovede, Anne Mette, er ved at glide fra hinanden, da de bliver gravide med deres andet barn. Imens er han i hemmelighed begyndt at skrive med en polsk stripper, som han har mødt i forbindelse med, at han blev præsenteret i en polsk klub.

Nicki Pedersens bog giver et brutalt indblik i speedwaystjernens liv. Vis mere Nicki Pedersens bog giver et brutalt indblik i speedwaystjernens liv.

Han skyder graviditeten ud af hovedet og rejser til testdag i Rzeszow – hvor han også har et stævnemøde med den anden kvinde. De spiser middag og tager direkte tilbage på hans hotel bagefter, lyder det.

Lige efter fødslen styrter Pedersen afsted til Polen for at træne.

»Jeg er lige blevet far til Mikkel, men jeg overvejer at forlade hans mor, fordi jeg er forelsket i en anden. Hold nu kæft en rodebutik mit liv har udviklet sig til. Jeg lever hele tiden et dobbeltliv, hvor det gælder om at holde tungen lige i munden. Der er så mange ting, jeg ikke kan sige derhjemme. Så mange ting, jeg skjuler, når jeg er hjemme hos Anne Mette og børnene,« skriver han i bogen.

Efterfølgende kommer den mangedobbelte verdensmester i alvorlige problemer med den polske kæreste, der ifølge Pedersen har svært ved at forstå, at han stadig ønsker at tage hensyn til sin børn. Derudover fortæller han om en voldsomt truende adfærd fra hendes side.

Selvom han nåede at elske hende, så sluttede forholdet, og han var efterfølgende fyldt med lettelse og skam.

Nicki Pedersen og Anne Mette endte med at gå fra hinanden senere i 2014.

I dag er 46-årige Nicki Pedersen stadig aktiv som kører, og sideløbende er han også dansk landstræner.

Bogen 'Knallertkongen – et liv uden bremser' er udkommet denne torsdag.