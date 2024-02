Du må aldrig sætte dig ind i en pirattaxa.

Sådan er ordlyden fra de danske politikredse, for natten til mandag gik det galt i Østjylland.

Her lod en 23-årig mand sig lokke af et billigt lift, da han skulle hjem fra byen i Aarhus, og det endte med at blive en dyr køretur.

Det fremgår af døgnrapporten fra Østjyllands Politi.

Under turen i pirattaxaen fik han nemlig stjålet sit kreditkort, og senere blev der hævet flere tusinde kroner på det.

Den 23-årige opdagede tyveriet og misbruget af kortet mandag formiddag, hvor han anmeldte det til politiet.

Østjyllands Politi opfordrer derfor endnu en gang til, at man aldrig benytter sig af pirattaxaer, da der løbende kommer anmeldelser fra unge mennesker, der bliver udsat for tyveri eller røveri under turen.

»Sørg for at lægge en klar plan for, hvordan du kommer hjem, inden du tager i byen, så du ikke lader dig friste af et billigt lift i løbet af aftenen/natten. Få nogen til at hente dig, brug en rigtig taxa eller tag offentlig transport.«