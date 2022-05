Der er sket et færdselsuheld på landevejen mellem Aars og Farsø.

Her lyder meldingen via 112, at der skulle mindst være en fastklemt.

Det bekræfter Nordjyllands Politi til B.T.

»Vejen er spærret i begge retninger i forbindelse med politiets arbejde. Vi er lige ankommet, så vi skal finde ud af, hvad der er sket. Vi har også tilkaldt vores indsatsleder til stedet,« forklarer vagtchefen.

Ifølge politiets oplysninger er to biler kørt sammen, hvor mindst en skulle være fastklemt.

De involverede personers tilstand er foreløbig ukendt.

Opdateres …