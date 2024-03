Spillemyndigheden blokerer 83 ulovlige spilhjemmesider som led i en intensiveret strategi.

Personer med trang til gambling har fået færre steder at søge hen, når lysten til at spille melder sig.

Spillemyndigheden, der fører tilsyn med den slags tilbud, har nemlig blokeret 83 ulovlige spilhjemmesider.

Det skriver myndigheden i en pressemeddelelse.

Siderne har hovedsageligt udbudt traditionelle kasinospil som roulette, spilleautomater og poker samt væddemål. Ingen navne nævnes i meddelelsen.

Spillemyndigheden har fået medhold i Retten i Næstved til at blokere hjemmesiderne. Det er 10. gang, at den går rettens vej.

Indsatsen betyder, at rekorden for blokeringer af hjemmesider på et enkelt år er blevet slået. I 2022 lukkede Spillemyndigheden i alt 82 hjemmesider.

Myndighedens direktør, Anders Dorph, forventer, at 2024 vil byde på endnu flere blokeringer.

- Vi har intensiveret vores arbejde med at få lukket ned for de ulovlige sider, så vi nu får dem blokeret to gange om året i stedet for én gang som tidligere, siger han i meddelelsen.

- På den måde kan vi få fat i endnu flere sider og minimere den periode, hvor danske spillere bliver eksponeret for spil, der udbydes ulovligt i Danmark.

Ifølge direktøren er særligt børn og unge de mest udsatte grupper for de ulovlige sider, da alderskravene kan være mere lempelige end hos andre udbydere.

- Nogle af siderne tilbyder også spil, der især appellerer til børn og unge som eksempelvis skinbetting

Skins er virtuelle genstande, som benyttes i computerspil som en måde at ændre det kosmetiske udseende af eksempelvis et våben eller en karakter.

Nogle spilhjemmesider tilbyder, at kunderne kan bruge disse skins som betalingsmiddel.

Spillemyndighedens arbejde foregår blandt andet ved automatiserede søgninger, men den følger også op på anmeldelser fra borgere og virksomheder.

Støder myndigheden på en ulovlig spilhjemmeside, bliver ejerne i første omgang gjort opmærksomme på overtrædelsen. Herefter bliver de bedt om at stoppe det ulovlige udbud.

Hvis vedkommende ikke følger op på henvendelsen, går Spillemyndigheden rettens vej for at få grønt lys til en blokering.

/ritzau/