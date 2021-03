Pjerrot har eksisteret i hele 400 år – ikke én gang har han været arbejdsløs, men så ramte coronapandemien.

Efter han havde været nødt til at hoppe i julemandstøjet i december for at få lidt for hånden, så endte det altså med, at den altid smilende figur måtte ringe til sin A-kasse.

»Det så ud til at blive en lang og god vintersæson, men det blev det jo så ikke. Først var jeg så heldig at komme på lønkompensation, så nogle uger på dagpenge og så nogle uger med selvvalgt ferie,« lyder det fra Pjerrot, da vi møder ham før den store genåbning af Tivoli i København.

Med 400 år i arbejde, så var det meget nyt for ham. Selv under anden verdenskrig holdt man åbent i Tivoli, hvor man kunne komme og møde Pjerrot, forklarer han.

Der blev lagt sminke og snakket i baglokalet før det store show. Foto: Amanda Mortensen

Er du stor fan af Pjerrot, så skal du måske holde dig for øjnene – eller ørene, hvis nogen læser det højt for dig – men det er jo faktisk ikke kun Pjerrot, der har holdt coronapause. Det er nemlig også manden bag den hvide sminke, Allan Clausen.

Han har taget plads foran sit sminkebord og det store spejl med lyspærer hele vejen rundt om, da B.T. møder ham kort før den store åbningsceremoni.

I dag skal han nemlig for første gang i mange måneder have den hvide maling og det store rødmalede smil tilbage i ansigtet.

»Det er fantastisk at være tilbage. Gud, hvor har jeg savnet det,« siger han med det største smil B.T.'s journalist længe har set.

Der var ikke overvælende mange gæster, der trodsede det våde vejr, men der var enormt mange, meget store smil. Foto: Bax Lindhardt

Tiden på dagpenge og selvvalg ferie er gået med at få malet lidt vægge, lavet lidt om på badeværelset og en masse gåture i naturen. Hele 10 kilometer har han gået hver dag.

Dog har det ikke været helt muligt at lade rollen som Pjerrot blive liggende på hylden.

»Det ligger jo nok og tosser rundt hele tiden. Der er nogle af dem, jeg er tætte på, som synes, jeg godt kan være lidt Pjerrot-agtig engang imellem. Muligvis er det fordi, at sådan er jeg bare. Jeg fylder lidt meget måske, larmer, vender tingene på hovedet,« siger Allan Clausen, der har været Pjerrot i Tivoli i 16 år.

På trods af at Pjerrots tid på dagpenge på mange måder er en historisk begivenhed, så er det ikke noget, Allan Clausen håber vil gentage sig.

Den store saks var fundet frem i dagens lidt regnfulde anledning. Foto: Bax Lindhardt

»Jeg håber ikke, det sker igen, vil jeg sige,« siger han med et højt og lidt nervøst grin, før vi sammen bevæger os ud til det lange røde silkebånd, han på fineste, symbolske vis skal klippe over.

Øverst i artiklen kan du se B.T. tilbringe formiddagen med Allan Clausen, der stille og roligt sminker sig selv ind i rollen som Pjerrot. Det er et kig værd.

Tivoli har altså lørdag igen åbnet dørene op for gæster. Det sker dog under nogle lidt andre forhold, end dem vi er vant til.

Der er kun åbent lørdag og søndag fra klokken 11.00-20.00. Desuden skal man medbringe en negativ coronatest, der maksimalt må være 72 timer gammel.

Men spørger man Pjerrot, så er det på trods af restriktionerne et besøg værd. Der er nemlig smukt pyntet op til påske.

»Det vil man altså ikke gå glip af,« lyder det før vi forlader ham.