»Jeg har tit tænkt, at jeg ikke rigtig kan finde ud af noget.«

Josefine Høgh sagde det med et stort smil.

»Jeg kan ikke komme og spille musik, jeg kan ikke lave et eller andet show, men når jeg så bliver spurgt, om jeg vil komme og hjælpe med det, jeg kan, og styre slagets gang og få folk til at føle sig godt tilpas og velkomne og måske være med til at hive nogle penge ud af dem, så stiller jeg glædeligt op,« lød det med et stort grin.

Søndag var hun sammen med Anders Breinholt vært på Fodboldfondens velgørenhedsgalla. Noget, der betød meget for hende.

Fodboldfondens velgørenhedsgalla på Tivoli Hotel her er det: Aftenens værter: Anders Breinholt og Josefine Høgh

En opgave, der gav særlig god mening, dels fordi hun brænder for nogle af de mennesker, der står bag fodbolden, dels hvad den kan gøre og så selvfølgelig børnene, der kan få nogle store oplevelser.

Netop det at Fodboldfonden fokuserer på udsatte børn i Danmark er den del, der betyder klart mest, slog DR-værtinden fast.

»Der er bare nogle ting, der giver mening for en at tage del i. Og jeg synes jo, alle børn skal have lige vilkår, have mulighed for at gå ubekymret til livet, og det er der desværre mange unge mennesker, der ikke har mulighed for. Så er arrangementet med til at samle en masse penge ind, så de forhåbentlig kan komme ud og føle sig helt almindelige og måske ekstra heldige,« lød det fra Josefine Høgh.

Hun blev selv mor for første gang i november 2021, og fordi hun nu også har den rolle, betød søndagens tjans ekstra meget.

»Jeg har så været så heldig, min datter har været med og kan gå og hygge sig. Hun kommer forhåbentlig til at få masser af gode oplevelser, så selvfølgelig kommer det tæt på,« lød det fra Josefine Høgh.

»Jeg ved jo godt, at jeg lever et godt og privilegeret liv og sikkert også kommer til at give min datter gode muligheder, men det er bare ikke alle, der har de muligheder.«