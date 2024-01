Mathias Jørgensen har gjort det fremragende for Esbjerg i 2. division, og det har fået de to Superliga-bejlere AaB og Sønderjyske til at byde på angriberen.

Nordjyske kunne mandag løfte sløret for aalborgensernes bud på den 23-årige angriber.

Nu kan B.T. afsløre beløbet, som er 1,2 millioner kroner.

B.T. kan også som det første medie fortælle, at Sønderjyske også har budt på Esbjerg-stjernen, så der er en regulær budkrig om ham.

Mathias Jørgensen har et år tilbage af sin kontrakt. Vis mere Mathias Jørgensen har et år tilbage af sin kontrakt.

Og det stopper ikke her, hvis der skal komme en transfer denne vinter, for begge tophold i 1. division er blevet afvist af Esbjerg.

Den lynhurtige Mathias Jørgensen scorede ni gange for Esbjerg, der topper 2. division og med stor sandsynlighed rykker op i denne sæson.

Han kom til Esbjerg for to år siden fra New York Red Bulls og har tidligere også tørnet ud for AGF og OB på seniorniveau.

Kontrakten med Esbjerg løber i et år endnu.