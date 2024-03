Det var næppe dét, hans trofaste følgere havde set komme. Men den er god nok.

»Jeg skal i audiens hos Paven,« griner Jim Lyngvild over telefonen til B.T.

I disse dage befinder den populære designer og kunstner sig i Rom, hvor han shopper religiøse rekvisitter til en ny stor kirkeudstilling, som han står bag og som – traditionen tro – allerede har skabt en hel del røre i andedammen.

Længe før den overhovedet er åbnet.

Planen er, at 15 af Jim Lyngvilds nye kirkebilleder vil blive udstillet i Kværndrup Kirke. Men dertil kommer en udstilling af 100 nye værker på Sukkerfabrikken i Assens, som han for nylig købte.

Og det er altså i den anledning at han er på udkig efter rekvisitter.

»Jeg er i Rom for at købe rosenkranse, for alle der kommer til udstillingen, skal selvfølgelig som billet have en rosenkrans omkring halsen.«

»Hernede er der jo sådan nogle religiøse supermarkeder, hvor du kan købe oblater, 100 forskellige alterkalke og djævleuddriversæt, som jeg tænker, at jeg også skal have med hjem. Også fordi det er købt lige i nærheden af Vatikanet, så kan det jo ikke blive mere helligt,« griner Jim Lyngvild og fortsætter:

»Og så har jeg den her tradition, når jeg er i Rom, at jeg altid står op klokken seks om morgenen og går i Peterskirken. Når de åbner klokken syv om morgenen, er du fuldstændig alene der,« fortæller han.

Jim Lyngvild med invitationen til audiens med Paven. Foto: Privat/Facebook Vis mere Jim Lyngvild med invitationen til audiens med Paven. Foto: Privat/Facebook

For Paven er det til en gengæld en tradition af holde åben audiens hver onsdag. En begivenhed, som man skal ansøge om og som billetterne bliver revet væk til.

»Så fordi jeg var der klokken syv i morges, så fik jeg én. For jeg var den første, der var der. Men jeg aner ikke, hvad jeg skal, om det bare en massevelsignelse eller noget, hvor man tænker ‘okay’,« siger en veltilfreds Jim Lyngvild.

»Nu har jeg fået den her invitation på noget meget fint brevpapir, nummereret og alting. Så må jeg se i morgen, hvad der sker, om jeg er blevet klogere eller om det var en fis i en hornlygte.«

Af samme grund aner han endnu ikke, om der overhovedet bliver mulighed for at veksle ord med pave Frans.

»Jeg vil sige, at i så fald skal Vorherre og andre være på min side, hvis det skal komme til at ske. Men igen, man ved det jo ikke. Miraklernes tid er ikke forbi,« lyder det fra Jim Lyngvild, der som bekendt er asatroende.

»Men det kan jo være, at jeg bliver overrasket af andre guder, end dem jeg normalt bliver rørt af. Så jeg har også lige måttet holde en lille samtale med Odin for at finde ud af, om det egentlig var okay. For tænk hvis Paven velsignede mig.«

»Odin sagde, at det går nok endda. Den tager vi bagefter hr. Lyngvild.«