Hvem ville egentligt skilles?

Den debat har entertainer Finn Nørbygaard og hans ekskone Hanne Nørbygaard nu valgt at tage offentligt.

For efter eksparret for lidt mere end et år tilbage offentliggjorde, at de skulle skilles, er der nu opstået en tvist om, hvem der egentligt sagde stop for det 14 år lange ægteskab.

»Det var mig, der ville ud af 'samlivet', fordi det hele tiden handlede om Finn, Finn, Finn. Jeg fik en form for 'Finn-forstoppelse',« siger Hanne Nørbygaard nu til Se & Hør.

Hanne Nørbygaard foran eksparrets tidligere hjem i Holte. Foto: Bax Lindhardt/NF/Ritzau Scanpix

Ugebladet har nemlig hevet fat i den 57-årige hjemmegående ekskone, efter Finn Nørbygaard for nylig fortalte i Billed-Bladet, at det var ham, der ville ud af ægteskabet.

»Jeg havde det ikke godt, og det var godt, jeg handlede på det. Det var en rigtig beslutning,« lød det fra den 72-årige entertainer.

Men det er altså faldet Hanne Nørbygaard for brystet. For hun mener, at »han lyver«, og hun »magter ikke uretfærdighed og løgn«, som hun siger til Se & Hør.

Begge parter er dog enige om en ting. Både Hanne og Finn Nørbygaard har nemlig slået fast, at de ikke var gode sammen.

Finn Nørbygaard og hans daværende kæreste Hanne Nielsen – der skiftede navn til Hanne Nørbygaard ved deres ægteskab i 2008 – til filmpremiere, dengang stemningen stadig var god mellem eksparret. Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix

Parret indledte også allerede en første skilsmisse ti år tidligere i 2012, men efter et års adskillelse fandt de sammen igen.

Men i december 2022 gik den altså ikke længere, og skilsmissen blev endeligt gennemført.

Og det for det bedre, for i dag påstår begge parter altså, at de er kommet videre og er glade for deres nye liv.

Senest har Finn Nørbygaard da også sagt til Billed-Bladet, at han er klar til at finde en ny at kaste sin kærlighed på.

»Selvfølgelig er jeg åben for, at der kommer en kvinde. Hvis der kommer én, der ri­ver benene væk under en, så er man jo bare dødforelsket. Men sådan én har jeg altså ikke mødt,« understreger entertaineren.

Efter skilsmissen flyttede Finn Nørbygaard til Østerbro, hvor han har fundet i en lille treværelseslejlighed, mens ekskonen Hanne Nørbygaard midlertidigt blev boende i familiens hjem.

Finn Nørbygaard har to voksne sønner fra et tidligere forhold, mens Hanne Nørbygaard har en datter.

