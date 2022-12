Lyt til artiklen

De holdt sammen i over 14 år.

Men nu er det slut mellem Finn Nørbygaard og hustruen Hanne Carina Nielsen.

Det oplyser den 70-årige entertainer til SE og HØR.

»Beslutningen er taget i enighed. Hanne har endnu ikke fundet nogen ny bolig, mens jeg flytter til Østerbro, tæt på mine to sønner, fortæller Nørbygaard til bladet.

Ægteskabet har før været ramt af store problemer, særligt i kølvandet på Finn Nørbygaards økonomiske fallit.

Parret var lige blevet gift i 2008, da det viste sig, at Nørbygaard var blevet narret af Stein Baggers løgne og svindel. Finn Nørbygaard mistede alt, men dengang formåede parret dog at klinke de ægteskabelige skår.

Fire år senere, i 2012, meddelte entertaineren, at ægteskabet ikke stod til at redde, og at parret skulle skilles.

Skilsmissen varede dog under et år.

I 2013 meddelte Finn Nørbygaard, at han og Hanne Carina Nielsen havde fundet sammen igen.

Finn Nørbygaard oplyser til Se og Hør, at han ikke har yderligere kommentarer til bruddet.