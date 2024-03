Først kom det frem, at den britiske realitystjerne George Gilbey var død. Så kom det frem, at det skete i forbindelse med et fald på hans arbejde.

Nu er det så kommet frem, at en mand er blevet anholdt i den forbindelse.

Det skriver Sky News og BBC.

Det var onsdag, at politiet i Essex rykkede ud til Shoeburyness nær Southend-on-Sea, efter man havde modtaget meldinger om, at en mand var faldet ned fra flere meters højde.

Det viste sig, at der var tale om George Gilbey, der arbejdede som selvstændig elektriker og især blev kendt i hjemlandet, efter han optrådte sammen med sin mor og stedfar i otte sæsoner af Channel 4-programmet 'Gogglebox', der følger en række familier og vennegrupper, der reagerer på britisk tv.

Desuden medvirkede han også i det britiske realityprogram 'Celebrity Big Brother'.

Han blev erklæret død på stedet. Han blev 40 år.

Siden er det kommet frem, at politiet i Essex har anholdt en mand i 40erne, som man mistænker for groft uagtsomt manddrab i forbindelse med ulykken.

Fredag skriver Sky News, at manden er blevet løsladt, mens sagen fortsat efterforskes.

»Som en del af vores igangværende efterforskning af en mands død i Campfield Road, Shoebury, onsdag den 27. marts, blev en mand i 40erne fra Witham-området anholdt under mistanke om groft uagtsomt manddrab. Han er nu blevet løsladt under efterforskningen,« oplyser politiet til det britiske medie.

Der er ikke oplyst nærmere omstændigheder om den tragiske sag.

Ulykken skete ved EGL Homecare, der er en produktionsvirksomhed på Campfield Road.