En direktør er blevet både fyret, bortvist og meldt til politiet i Odsherred Forsyning.

Årsagen er ifølge selskabet en regnefejl, der får kundernes varmeregninger til at stige betragteligt.

Det ser med andre ord dystert ud hos Odsherred Forsyning, der i januar smed økonomidirektøren på porten.

Fyringen blev senere ændret til en bortvisning og nu også en politianmeldelse.

I en pressemeddelelse forklarer bestyrelsesformanden, Mathias Hansen, at direktøren er ansvarlig for alvorlige fejlberegninger i et projekt, hvor 2500 ejendomme i det sydlige Odsherred skal gå fra naturgas til fjernvarme.

»Meget tyder på, at bestyrelsen ikke er blevet præsenteret for projektets reelle økonomiske grundlag. Vores beslutninger er taget ud fra et glansbillede, siger Mathias Hansen i pressemeddelelsen.



Først var projektet budgetteret til at koste 950 millioner kroner.

Sidste år steg prisen så med knap 400 millioner kroner, og selskabet anslog dengang, at kunderne skulle betale syv procent mere for fjernvarmen fra og med 2026.

Efter en grundig gennemgang af selskabets økonomi anslår revisionsvirksomheden PwC nu, at anlægsomkostningerne i projektet bliver yderligere 200 millioner kroner dyrere og løber op i 1,6 milliarder kroner.

Hvad det vil betyde for kundernes regninger, er for tidligt at sige, men bestyrelsesformanden lægger ikke skjul på, at taksterne vil stige.

Det er ikke kun den nu tidligere økonomidirektørs regnefejl, der er problemet for bestyrelse.

Også hans håndtering af sagen har været problematisk.

Derfor er han efterfølgende blevet meldt til politiet.

»I kølvandet på bortvisningen opstod der tvivl omkring den forhenværende økonomidirektørs dømmekraft, særligt i forhold til fjernvarmeforretningen, som han havde beskæftiget sig indgående med,« lyder det i pressemeddelelsen.