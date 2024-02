Tirsdag er det præcis 10 år siden Pia Olsen Dyhr overtog formandsposten i SF.

Hun overtog partiet i en periode, hvor partiet var i dyb, eksistentiel krise efter en voldsom intern strid i kølvandet på salget af DONG Energy til Goldman Sachs.

»SF havde forsøgt sig med at være med i regering. Det gik frygteligt galt. De var simpelthen ikke regeringsduelige dengang,« lyder det fra B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen.

Men efter 10 år med Pia Olsen Dyhr ved roret er historien en anden.

Ifølge Joachim B. Olsen behøver Pia Olsen Dyhr ikke frygte at historien vil gentage sig, hvis SF igen skulle forsøge sig med regeringsdeltagelse.

»Jeg tror, de har meget bedre forudsætninger for at gå i regering nu. Pia har forberedt baglandet meget mere på det, blandt andet ved at være i politiske aftaler, der er svære at sluge for dem,« siger han.

Ved folketingsvalget i 2015, året efter Pia Olsen Dyhr tiltrådte som formand, fik partiet 4,2 procent af stemmerne, og blev mere end halveret i forhold til valgresultatet i 2011.

I dag står SF til omkring 14 procent af stemmerne, og det er ifølge Joachim B. Olsen i høj grad Pia Olsen Dyhrs fortjeneste.

Pia Olsen Dyhr er en »kæmpe gevinst for partiet« og hendes formandskab har været intet mindre end en »succes«, lyder det fra Joachim B. Olsen.

»Pia Olsen Dyhr fik hurtigt lagt en klar strategi fra SF. Nogle gange har det været lidt komisk, når man har vidst at SF ikke ville vælte nogen. Det har været deres strategi at vise sig regeringsduelige,« siger B.T.s politiske kommentator og fortsætter:

»De er jo nogle gange blevet kaldt et ekko af Socialdemokraterne, men det har vælgerne tydeligvis godt kunnet lide. Et parti lige til venstre for Socialdemokratiet.«

Udover den politiske strategi og succes er Joachim B. Olsen imponeret over Pia Olsen Dyhrs evner lederevner. Ikke mindst hendes evne til ikke at lade sit ego komme i vejen.

»Det er jo ikke alle partiledere, der nødvendigvis kan holde til, at der er medlemmer af folketingsgruppen, der er endnu mere populære end dem selv,« siger Joachim B. Olsen, og peger på den meget profilerede Jacob Mark, der ved valget i 2022 fik hele 31.235 personlige stemmer.

Pia Olsen Dyhr fik 18.758.

»Sådan en som Mark har fået masser af plads. I det hele taget står hun i spidsen for en folketingsgruppe, der er erfaren og dygtig,« slår Joachim B. Olsen fast.

Pia Olsen Dyhr blev valgt som ny formand for SF 13. februar 2014 - uden modkandidater.

