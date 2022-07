Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

I kølvandet på skyderiet i Field's florerer i øjeblikket adskillige ubekræftede informationer, rygter og andre opslag på sociale medier.

Heriblandt en række daggamle videoer af en ung mand med det, der ligner ægte skydevåben, i hænderne.

Københavns Politi oplyser til B.T., at man ikke kan udtale sig om de konkrete videoer, men at man mere generelt kan sige, at den slags altid indgår som en naturlig del af en efterforskning.

Yderligere kommentarer har Københavns Politi ikke for nuværende.

På Twitter lyder dog en opfordring til, at man afholder sig fra at dele billeder og videoer af tilskadekomne eller andre på de sociale medier.

»Hold jer orienteret om situationen via medierne, vær kritisk overfor rygter, og følg myndighedernes råd og vejledning,« skriver hovedstadens politikreds i et opslag.

Og det budskab går igen fra flere andre myndigheder.

Heriblandt Beredskabsstyrelsen, der for godt tre år siden iværksatte kampagnen 'Tænk før du deler'. Kampagnen, hvis hashtag har samme navn, bliver i skrivende stund delt vidt og bredt på Twitter.

»Brug sociale medier fornuftigt under kriser,« lyder det indledende i opslaget, der også oplister en række gode råd:

Tænk, før du deler eller skriver

Skab overblik

Del billeder med omtanke

Brug hashtags rigtigt

Bekæmp rygter

For nuværende Københavns Politi fortsat i færd med at skabe sig et overblik over skyderiet, der har kostet flere livet.

Et muligt motiv er derfor fortsat ukendt, men sikkert er det, at en 22-årig etnisk dansk mand er blevet pågrebet umiddelbart efter masseskyderiet.

Politiet kan endnu ikke fastslå, at den formodede gerningsmand har handlet alene.

Derfor har man indledt en såkaldt manhunt, hvor man efterforsker, om der er flere mulige gerningsmænd.