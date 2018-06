En 47-årig mand mistænkes for at have stukket sin kæreste med en kniv. De har begge alvorlige skader.

En 24-årig kvinde er tirsdag eftermiddag blevet stukket i maven med en kniv i sit hjem i Overlade ved Løgstør.

Hendes 47-årige samlever, der også er kommet til skade, er blevet anholdt.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Klokken 15.42 fik politiet en anmeldelse om knivstikkeri i Overlade og sendte flere patruljer samt to ambulancer til stedet.

Det viste sig, at kvinden var stukket i maven. Hun var ved bevidsthed og blev bragt til Aalborg Universitetshospital, hvor hun behandles for sine skader.

På bopælen anholdt politiet hendes 47-årige samlever, der også var kommet til skade.

Politiet oplyser ikke, hvilke skader han har, men han blev i lægehelikopter fløjet til Aalborg Universitetshospital. I pressemeddelelsen oplyser politikommissær Henrik Staal dog, at de begge har alvorlige skader, men at deres nærmere tilstand er ukendt.

Sagen behandles som drabsforsøg, og den 47-årige mand ventes at blive fremstillet i grundlovsforhør onsdag.

/ritzau/