»Da jeg var ni år gammel, så jeg min far tæske min mor, og jeg gjorde ikke noget.«

Sådan forklarer skuespilleren Will Smith i Netflix-serien 'My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman', hvor talkshowværten David Letterman interviewer en lang række kendte mennesker.

Og her åbner Will Smith op om voldsomme oplevelser i barndommen og de eftervirkninger, det har haft.

»Jeg har altid følt mig som en kujon,« siger han i programmet ifølge New York Post.

Programmet er optaget, før Will Smith gik på scenen til Oscaruddelingen og slog komikeren Chris Rock, fordi denne lavede en vittighed med Will Smiths kone, Jada Pinkett Smith.

Will Smith vandt en Oscar for bedste mandlige hovedrolle i filmen 'King Richard', men hans opførsel har også betydet, at Oscarakademiet har bandlyst ham fra showet i ti år.

Flere af kommentarerne, han giver i interviewet med David Letterman, er da også blegnet lidt i lyset af begivenhederne, der siden fulgte.

»Livet er så spændende lige nu, for jeg kan nå folk på en helt anden måde, end jeg nogensinde har været i stand til før, og det er i høj grad på grund af min smerte,« fortæller han blandt andet og fortsætter:

»Jeg er virkelig klar til at dykke ned i min kunst på en måde, som jeg tror forhåbentlig vil være meningsfuld for mig og hjælpsom for mennesker.«

I programmet giver Will Smith endda David Letterman nogle tips til boksning. Will Smith har tidligere i sin karriere portrætteret den legendariske bokser Muhammad Ali.

Will Smith siger også, at det er en illusion, at man tror, man kan beskytte sin familie.

Det har været ganske småt med udmeldinger fra Will Smith og hans familie, efter det bizarre optrin ved Oscaruddelingen.

Will Smith undskyldte overfor akademiet, da han stod på scenen og modtog sin Oscar, men det var først dagen efter, at Chris Rock fik en undskyldning i et opslag på Instagram.

Jada Pinkett Smith, som var hovedperson i den joke, der fik Will Smiths temperament op i det røde felt, har også været ganske fåmælt.

»Tiden er inde til heling, og jeg er klar til det,« skrev hun kort efter på Instagram.