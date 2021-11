Det store dyr på savannen.

En metafor, man bruger meget i dansk politik for tiden, men også en metafor, man snildt kan anvende i diskussionen om en bemærkelsesværdig succeshistorie i dansk dagligvarehandel.

For hvis der er ét stort dyr på savannen, når vi taler individuelle supermarkedskæder, så peger rigtig meget i retning af, at det lige nu er Rema 1000.

For bare tre uger siden endte Rema 1000 som Danmarks bedste supermarkedskæde i B.T.’s store supermarkedsdyst. Nu høster Rema 1000 så endnu en fornem førsteplads i Loyalty Groups brancheindex for 2021.

Det er sjette år i træk, at Rema 1000 kan lade sig hylde som Danmarks bedste supermarkedskæde i Loyalty Groups målinger.

»Det er fantastisk flot, at vores medarbejdere kan blive ved med at ende på førstepladsen. Det giver en super stolthed internt, og vi er enormt glade for, at kunderne bliver ved med at belønne vores arbejde i de her målinger,« lyder det fra Jonas Schrøder, pressechef for Rema 1000.

Men med sejrene kommer også en form for erkendelse.

»Vi ved jo godt, at når man ligger på en førsteplads, så kan det jo reelt kun gå ned af bakke herfra. Det er jo sådan set udfordringen,« siger Jonas Schrøder:

Rema 1000 sejrer konstant Foto: PR Vis mere Rema 1000 sejrer konstant Foto: PR

»Det er derfor, at vi både udadtil og indadtiler er meget ydmyge omkring den her position. Det forpligter, og det skaber forventinger til os. Det skaber et positivt pres.«

Det giver dog også nogle fordele.

For ud over at kunne gå og klappe hinanden på skulderen, giver de konstante førstepladser også konkret belønning.

Det ene er, at Rema 1000’s regnskaber viser større og større omsætning og millionoverskud.

Har du handler i Rema 1000 inden for den seneste uge?

Det andet er, at førstepladserne i sig selv har skabt en positiv spiral, der bidrager kraftigt til at holde Rema 1000 på toppen.

»Det bidrager til, at vi kan rekruttere og fastholde rigtig dygtige medarbejdere. Det er enormt vigtigt, når man har en franchisemodel, hvor vi har selvstændige købmænd, for der gør den enkelte en stor forskel,« siger Jonas Schrøder:

»Når vi har naturlig udskiftning, fordi en købmand eksempelvis går på pension, eller åbner nye butikker, er det ret afgørende for os, at vi kan tiltrække de bedste. Og det hjælper de her førstepladser til.«

Spørgsmålet er så, hvad Rema 1000 ellers kan gøre.

Piller man for meget ved et vinderkoncept, kan man hurtigt risikere at skræmme kunderne væk.

Men i et daglivaremarked, der er enormt konkurrencepræget, betyder stilstand ofte tilbagegang.

I Aldi, Netto og Lidl er man i gang med store renoveringer af butikkerne, og ud af ruinerne af Coops vaklende Fakta-kæde, er de den spritnye kæde Coop 365 ved at opstå.

Så hvad gør Rema 1000 for at ikke at blive overhalet?

TOP 10: Danmarks bedste supermarkeder Tallet ud fra hver enkelt kæde er indeksscore. Rema 1000: 68 Lidl: 64 Meny: 62 Bilka: 60 SuperBrugsen: 60 Føtex: 55 Aldi: 55 Dagli’Brugsen/Lokal’Brugsen: 52 Netto: 46 Fakta: 43 Hver kædes score er baseret på 3.712 dagligvarekunder, som har vurderet de 10 deltagende kæder på områder som service- og produktkvalitet, pris, tillid og økologi. Baseret på de svar har Loyalty Group lavet en endelig indeksering.

»Vi er også igang med at give vores butikker et ansigtsløft, men det sker løbende, og vi investerer ligeså meget i at have skarpe priser. Og så bruger vi meget tid på at træne personalet. Vi dyrker mennesket ret meget. Vi tror på, at stemningen i butikken er enormt vigtig,« siger Jonas Schrøder:

»Så selvfølgelig skal vi udvikle os, men vi gør også meget ud af at holde fast i vores koncept og tro på os selv. Det er vigtigt ikke at lade sig rive med og hoppe med på månedens stemning i den her branche.«