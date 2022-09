Lyt til artiklen

TV 2s krigskorrespondent Steffen Jensen lider af ptsd.

I starten blev han ikke påvirket af de forfærdelige hændelser, han som krigskorrespondent oplevede i sin tid i Mellemøsten.

Selvom raketterne fløj om ørerne på ham, og kampvognene susede forbi, troede Steffen Jensen ikke, at oplevelserne ville gå ham på.

Men det skulle ikke vare ved.

Journalist Steffen Jensen i Cairo for TV 2. Her på et marked. Foto: Claus Bech Andersen

»Jeg var nærmest biologisk skabt til den her slags ting. Til at være krigskorrespondent« fortæller Steffen Jensen i TV 2-programmet 'Min skjulte smerte'.

»Derfor var min overraskelse stor, da jeg så lige pludselig finder ud af, at jeg ikke er lavet af teflon.«

Efter flere årtier som mellemøstkorrespondent med krig og ødelæggelse har journalist Steffen Jensen udviklet ptsd.

Og selvom journalisten nu bor i stille omgivelser på Langeland, kan ptsd-lidelsen stadigvæk godt få ram på ham.

»Det er mest, når jeg er ved at falde i søvn om aftenen, så kommer der billeder, der gør, at jeg vågner med et spjæt. Og så har jeg de her angstreaktioner, hvor jeg skal finde den hurtigste vej ud« forklarer Steffen Larsen.

Når ptsd-lidelsen rammer, pumper adrenalinen i kroppen, og han kan ikke falde i søvn igen. Ofte sidder han oppe til klokken seks om morgenen for at undgå den følelse.

»Når jeg har det allerværst, går jeg sådan helt i sort. Så kan jeg ikke komme ud af sengen om morgenen, jeg kan ikke få taget et bad og få klædt mig i noget rent tøj og komme i gang«, siger Steffen Jensen.

For at hjælpe sig selv i gang med at åbne op for nye mennesker, er Steffen Jensen begyndt at tage billeder. På den måde føler han, at han er nødt til at komme ud af sin indelukkede skal.

Steffen Jensen er gift med Luli Harris Jensen, og sammen har de børnene Jonathan og Sara.