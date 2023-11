Danmark? Frankrig? Eller Schweiz?

Mysteriet om Jonas Vingegaards boligsituation tager nu en lidt uventet drejning.

For efter det onsdag kom frem, at den danske Tour de France-vinder har rykket teltpælene op i Danmark for i stedet at flytte til Ticino, en italiensktalende region i det sydlige Schweiz, kommer hans hustru, Trine Hansen, nu med lidt anden melding omkring flyttespekulationerne.

I et interview med B.T. fortæller hun nemlig, at parret og datteren, Frida, ikke har rykket deres adresse til udlandet.

Foto: Christophe Petit Tesson/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Christophe Petit Tesson/EPA/Ritzau Scanpix

»Vi har lejet et sted i Schweiz, og nu ser vi på, om vi skal købe noget. Men i første omgang skaber vi en base, hvor Frida har seng og legesager, så vi får skabt en hjemlig følelse. For lige nu har vi en fornemmelse af, at hun er rodløs,« lyder det, inden hun fortsætter:

»Så vi prøver at skabe ro på og flytte mindre, men det er slet ikke sikkert, at vi flytter vores adresse væk fra Glyngøre. Det er bare for at få et hjem mere. Et sted, hvor vi kan hænge et maleri på væggen og gøre det til vores eget.«

Trine Hansen slår desuden fast flere gange, at den lille familie altså ikke officielt er flyttet fra Danmark.

Også selv om de kommer til at bruge flere måneder om året i deres boliger i henholdsvis Annecy, Frankrig, og nu Ticino.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

I stedet mener hun, at de mange flyttespekulationerne er noget, der er blevet blæst op i medierne den seneste tid.

»Vi flytter nu ikke helt. Folk har kørt det op til noget, det ikke er. Vi flytter os jo hele tiden – nu skal vi flytte mindre. Fra at bo seks til syv steder om året, har vi nu tre steder, hvor vi primært er,« forklarer Trine Hansen.

Valget af Ticino kom i øvrigt på baggrund af anbefalinger fra venner, der i forvejen bor i Schweiz.

»Vi kendte nogen dernede, som var glade for det. Så det er nemt at komme i gang socialt, og det betyder meget, fordi jeg er alene med Frida seks måneder om året – så det er godt at have en omgangskreds,« afslutter hun.