Tirsdag blev der gjort et uhyggeligt fund i en park i London.

En omfattende politieftersøgning gjorde chokket – og mystikken – endnu større.

Politiet blev tirsdag morgen alarmeret om et fund af flere ligdele i parken Rowdown Fields i bydelen Croydon i det sydlige London, skriver The Telegraph.

Politiet lukkede hele parken ned, og onsdag fandt betjente flere ligdele et andet sted i parken under efterforskningen på stedet.

»Det bliver efterforsket som mord, og i øjeblikket mener vi, der er tale om et offer,« siger politikommissær ved afdelingen for særlig kriminalitet ved Scotland Yard, politiet i London, Martin Thorpe.

Der er stadig mange løse ender i mordmysteriet.

Hvor længe ligdelene har ligget i Rowdown Fields er uvist.

Det samme er offerets identitet, køn, hvordan vedkommende blev dræbt og hvad motivet er.

Gerningsmanden eller gerningsmændene er stadig på fri fod.

Retsmedicinere skal nu undersøge og obducere ligresterne. Det kan måske løfte sløret for, hvad der er sket og bringe efterforskerne videre i mordsagen.

»En familie har mistet et kært medlem, og vores hold fokuserer på at finde dem og sikre de svar, de skal bruge for at komme overens med deres tab,« siger Martin Thorpe fra Scotland Yard.

Han tilføjer, at politiet stadig er til stede og leder efter spor i Rowdown Fields.

Chefen ved det lokale politi i Croydon, Lewis Collins, kalder fundet af ligdelene »meget foruroligende« og opfordrer borgerne til at følge politiets anvisninger, så efterforskningen kan gennemføres uhindret.

