77 minutter.

Så lang tid skulle der gå, før politiet i Texas greb ind og fik sat en stopper for den 18-årige Salvador Ramos, der 24. maj skød og dræbte 19 elever og to lærere på Robb Elementary School.

På trods af flere alarmopkald fra både elever og lærere inde fra skolen, kom politiet dem ikke til undsætning.

Og selvom ængstelige forældre uden for skolen febrilsk forsøgte at gribe ind, blev nogle af dem i stedet lagt i håndjern og truet af politiet.

Siden er det ikke meget, man har hørt fra politiet. Indtil nu.

For første gang siden massakren udtaler politichefen i Uvalde skoledistrikt Pete Arredono sig om den dag, massakren udspillede sig.

Han fortæller til The Texas Tribune, at han antog, en anden officer havde kontrol over det større ansvar, og at han »aldrig anså sig selv for scenens leder«.

Han instruerede derfor aldrig politiet i ikke at forsøge at bryde ind i bygningen.

Foto: Drew Angerer Vis mere Foto: Drew Angerer

»Jeg har ikke givet nogen ordrer. Jeg ringede efter hjælp og bad om værktøj til at åbne døren,« sagde Arredondo.

Den udtalelse kommer som modsvar til Steven McCraw, der er leder af Texas Department of Public Safety.

Han udtalte nemlig, at Arredondo tjente som befalingsmand og besluttede, at gruppen af ​​betjente skulle vente med at konfrontere overfaldsmanden, idet han troede, at angrebet var forbi, og at den mistænkte nu var barrikaderet.

»Set fra bagklogskabens fordel, hvor jeg sidder nu, var det selvfølgelig ikke den rigtige beslutning. Det var den forkerte beslutning. Punktum. Det er der ingen undskyldning for,« sagde McCraw efter angrebet.

Hvorvidt politiets manglende evne til hurtigt at komme ind i klasseværelset forhindrede de 21 ofre i at få livreddende pleje, vides ikke og bliver måske aldrig opklaret.

Der er beviser, inklusive det faktum, at en lærer døde, mens han blev transporteret til hospitalet, der tyder på, at det kunne have gjort en forskel, at skyderiet blev stoppet hurtigere.

På den anden side døde mange af ofrene sandsynligvis øjeblikkeligt. En børnelæge, der tog sig af ofrene, beskrev, at nogle af børnene kun kunne identificeres på deres tøj og sko.

Skoleskyderiet er det næstmest dødelige skoleskyderi i USAs historie.