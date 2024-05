B.T. tager hver uge temperaturen på de kendtes indkøbsvaner.

I denne uge den 'Forræder'- og turné-aktuelle komiker Heino Hansen, for hvem stort set alt er impulsindkøb og har ét supermarked som favorit af en helt særlig grund.

Til hverdag handler jeg altid i…

»Der er jeg meget illoyal. For jeg handler sgu i den butik, der ligger tættest på, hvor jeg bor på et givent tidspunkt.«

»Så hvis man gerne vil have mig som kunde, skal man bare lægge sin butik så tæt på min hoveddør som muligt. Så min præference er 'så kort som muligt'.«

Hver uge handler jeg for cirka…

»Vi har ikke en ugeplan eller plan i det hele taget, så nogle gange kan man gå ned og handle til frokost og fire timer senere se sig selv stå dernede og købe ind til aftensmad.«

»Det kan være helt skrabet den ene uge, og det kan være en uge, hvor man skyder den af. Så det er umuligt for mig at sige. Planen er at kigge på kontoen.«

»Det mest specifikke jeg kan sige, er, at hver fjerde uge handler jeg for det, der er tilbage på den del af budgetkontoen.«

I mit køleskab finder du altid…

»Der står altid en masse glas med hjemmelavede ting fra min fars kæreste Helle. Figenmarmelade og kirsebærsaft og den slags med hendes håndskrift og et årstal på. Så når man finder det på et tidspunkt, kan man se, at det var fra 2017, og nu er det for sent. Men det smager godt.«

»Og så ville vi blive kede af det, hvis der manglede mælk. For nu har vi købt en kaffemaskine, der kan lave lækker kaffe, og så ville det være ærgerligt ikke at kunne komme mælk i den.«

»Det er dér, der er dårlig stemning. Når der en sjælden gang mangler mælk.«

Når jeg går i supermarkedet, impulsshopper jeg næsten altid…

»Dét, som jeg har med ud. Det er eddermame sjældent, at jeg ved, hvad jeg vil have, når jeg går ind. Så alt i posen er mere eller mindre impuls.«

»Det er faktisk sjældent de ting, man skammer sig over, der er impulskøbene. For jeg ved mere, hvad jeg vil have fra den sidste etape i supermarkedet end fra den første.«

»Det lyder måske ikke specielt sundt, og det er det heller ikke, men det er ærligt. Så jeg impulsshopper mere dét, som andre folk ville kalde normale indkøb. Som hvis jeg lige falder over fire æbler eller en pakke knækbrød.«

»Jeg kan også godt lide at kigge på de der underlige hylder, som de altid har i midten i en discountbutik. Det er lidt guilty pleasure for mig. Og der føler jeg nogle gange, at man har gjort et kup.«

Jeg kunne aldrig drømme om at bruge penge på…

»Sådan noget unbrand leverpostej. Jeg er normalt ikke et mærkedyr, men jeg er det, når det kommer til leverpostej. Én gang Stryhns altid Stryhns.«

»Nu har jeg boet ved siden af en leverpostejfabrik, så jeg ved, hvordan de lugter i skorstenen, og det er i sagens natur et ret ulækkert produkt, men jeg kan ret godt lide det.«

»Men det er ikke et sted, hvor jeg har lyst til at satse. Det er noget psykisk, tror jeg. For der er ikke nødvendigvis fornuft indblandet. Men Stryhns gør mig tryg.«

Mit forhold til tilbudsvarer er…

»Jeg kan som regel se, hvad der har været på tilbud, for jeg bor sammen med én, der godt kan lide tilbudsvarer. Men mit forhold er faktisk, at de virkelig kan irritere mig nogle gange.«

»Nu skal jeg nok ikke sige Stryhns flere gange uden, at der skal 'hashtag reklame' på, men hvis nu det er nogle rösti, som jeg bare skal have, fordi det er torsdag, og de så er røget på tilbud, hvor folk kan spare en femmer?«

»Så nu skal alle have rösti, og jeg kan ikke få dem, fordi de er udsolgt. Så tilbud er en risk-formel i excel arket, som du skal tjekke op på hver onsdag. Og det bryder jeg mig ikke om.«

Mit favoritsupermarked er…

»Jeg har ikke en kæde, som er favoritten, men spørgsmålet kan også tolkes, om man har ét favoritsupermarked. Og det har jeg. Det er Bilka Næstved.«

»Det er dér, jeg bedst kan lide at være som kunde, og jeg har også arbejdet i den ad to omgange, så den har jeg tætte følelser til.«

»Den er så stor efterhånden, at den næsten kan betegnes som en bydel i Næstved, og der kan du så også klare det hele. Men der er også ordentligt at være. Der er plads og pænt og ryddeligt.«

»Og så har jeg to gange vundet årets varehus som ansat dernede, og det kan man godt blive stolt over, for så mange titler har jeg ikke i mit pokalskab. Så jeg tager dem, jeg kan få.«

Til gengæld sætter jeg aldrig mine ben i…

»Man får jo lyst til at sige Bilka Kolding, men det er fordi, det var dem, vi sloges med om titlen som årets varehus. Men det er faktisk et udmærket varehus, så….«

»Så jeg siger 365, for der kommer jeg altså ikke. De gange jeg har været der, kan man ikke komme rundt, fordi der står paller på gulvet.«

»Som supermarked er det svært at håndtere både discount og god service, så det er ikke en kritik af, hvordan det fungerer. For jeg forstår godt, at hvis man meget gerne vil have meget billige madvarer, så kan det ikke spille 100 % på alle fronter.«

»Men der vil jeg nok hellere være fattig sidst på måneden og så blive væk derfra.«

Det putter jeg i indkøbskurven, hvis det skal være ekstra lækkert…

»For mig er det lækreste, du kan lægge i kurven, de ting, du ikke kan se.«

»Hvis jeg skal imponere nogen, vil jeg hellere købe en ost til 80 kroner af én, der kan fortælle mig alverdens ting om den, end jeg vil købe en til 100 kroner, som jeg ikke ved noget om.«

»Jeg synes jo selv, at det er spændende at få nogle småting at vide, inden jeg hælder en flaske vin i kasketten, og skal man have gæster, synes jeg, at det viser, at man har gjort en lille smule indsats til den her aften, ved at kunne fortælle noget om tingene.«

Det putter jeg i indkøbskurven, når det skal gå virkelig stærkt…

»Jeg er jo far til to drenge på tre og fem, så som regel har man har et eller to utålmodige børn med sig, der er trætte og sultne, så man ved, at det skal gå stærkt, hvis vi skal komme levende igennem Netto.«

»Så du er nødt til at kigge på, hvad airfryeren kan gøre for dig på max ti minutter, mens du er kampdommer i deres slåskamp.«

»Det kunne for eksempel være en pose minifrikadeller, der er lige til at smide i airfryeren på 200 grader. Og hvis man lige har to minutter, hvor de ikke er ved at rive hovederne af hinanden, kan man skære noget rugbrød i tern, og servere det som tapas eller pindemadder.«

Hvis jeg skulle preppe, ville jeg fylde skabet op med…

»Ting som min kone ikke kan lide. For ellers er de væk dagen efter.«

»Arj, det ville nok være baked beans i tomat. Jeg har engang hørt, at hvis man kun må leve af én ting, så skulle det være det, for det har de forskellige næringsstoffer i sig.«

»De smager faktisk sindssygt godt. Noget af det bedste mad, der findes, er helt seriøst, at du hakker et rødløg, tager et par fed hvidløg, svitser det af og så en dåse baked beans op i gryden.«

»Det smager fuldstændig hjernedødt godt. Og tager kun lige ti minutter. Men okay, hvis bomberne falder over København, er det måske ikke muligt at varme dem op. Men i den situation kan man godt argumentere for, at den mangler rødløg i dag.«

