B.T. tager hver uge temperaturen på de kendtes indkøbsvaner.

I denne uge er det den 'Jeopardy!'-aktuelle tv-vært Mads Steffensen, der kan mærke på budgettet, at de sultne teenagere er flyttet hjemmefra, når der skal handles ind til ikke mindst den obligatoriske, økologiske havremælk.

Til hverdag handler jeg altid i …



»Online! Jeg er en onlineshopper, og det, vi lige mangler, henter vi lidt i de butikker, der ligger nærmest,« lyder det fra Mads Steffensen, som dog ikke vil afsløre, hvor han gør sine digitale indkøb.

Hver uge handler jeg for cirka …

»Det ved jeg fandeme ikke. Det vi mangler.«

»Det er jo klart, jeg kommer jo fra et hjem, hvor vi havde tre hjemmeboende børn, og nu har vi bare en. Så det vil sige, at det er jo væsentligt mindre end tidligere, hvor man havde huset fyldt med sultne teenagere. Jeg ved sgu ikke, hvad jeg handler for om ugen. Mindre end før helt sikkert!«

I mit køleskab finder du altid …



»Havremælk. Det skal jeg have. Jeg er blevet glad for det. I starten skulle jeg lige vænne mig til det, men nu har jeg fundet mig en, jeg godt kan lide, og så er den der altid.«

»Det er til kaffen, jeg drikker det ikke rent – kun til kaffen!«

Når jeg går i supermarkedet, impulsshopper jeg næsten altid …



»Ja og nej,« lyder svaret fra Mads Steffensen.

For der er ikke nogen fast fristelse, der sniger sig med i tv-værtens indkøbskurv. Snarere er hans indkøb helt generelt impulsprægede.

»Jeg er jo ikke så meget ude og handle, men jeg vil tro, det er meget impulsshopping. Altså jeg skal lige ned og hente et franskbrød, og så finder jeg lige to-tre andre ting, jeg også gerne vil have.«

Jeg kunne aldrig drømme om at bruge penge på …

»Øh, det ved jeg ikke!« lyder det fra Mads Steffensen.

Der er nemlig ikke noget, han undgår – kun noget, han forsøger at overholde.

»Altså jeg køber jo oftest økologisk, så hvis der er et økologisk alternativ, så hakker jeg altså til det. Så det må være mit svar: Jeg prøver så vidt muligt at købe økologisk.«

Mit forhold til tilbudsvarer er …

»Jeg tænker, det er fint. Jeg tænker, at et godt tilbud skal man ikke gå af vejen for!«

Man finder dog ikke Mads Steffensen med hovedet i en tilbudsavis, i gang med at krydse ugens tilbud af.

»Det gør man ikke. Jeg tror faktisk også, vi har fraskrevet os de der reklamer. Jeg ser dem ikke rigtigt.«

Mit favoritsupermarked er …

»Jeg havde jo en Irma tæt på, hvor vi boede, og det har vi ikke mere. Så nu er der kommet noget nyt. Så jeg har sådan lidt over det hele.«

For med lukningen af Irma-kæden har Mads Steffensen ikke længere noget foretrukket sted at handle ind.

»Jeg må gå med, at mit favoritsupermarked er det, der ligger nærmest, når jeg lige mangler noget, der hvor jeg er.«

Til gengæld sætter jeg aldrig mine ben i …



»Jeg tager dem alle sammen, bare de er tæt på.«

Det putter jeg i indkøbskurven, hvis det skal være ekstra lækkert …

»Min favoritkage er jo hindbærsnitten. Så det, der skal i en hindbærsnitte, det ville jeg købe, tror jeg.«

For skal Mads Steffensen imponere, så vil han selv gå i køkkenet og kokkerere et par hindbærsnitter.

»Det gør jeg meget, meget ofte – nej, det gør jeg ikke,« indrømmer tv-værten med et stort grin.

Det putter jeg i indkøbskurven, når det skal gå virkelig stærkt ….

»Så ville jeg ikke gå i et supermarked. Hvis det skulle gå stærkt, så ville jeg gå til den virkelig gode kebab, vi har lige i nærheden. Der ville jeg gå hen.«