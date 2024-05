Borgerkrigen i Sudan har raseret i over et år nu, og det har efterhånden slidt så meget på befolkningen, at fem millioner sudanesere er på kanten af hungersnød.

»Der skal mere nødhjælp til Sudan, hvis vi ikke skal stå med en krise af episke dimensioner,«

Det skriver Norges regering i en pressemeddelelse, dagen efter Norges udviklingsminister, Anne Beathe Tvinnereim mødte en række NGO'er.

Det klare budskab blev leveret af repræsentanter fra Læger uden grænser, Flygtningehjælpen, Verdens madvareprogram (WFP), og UNICEF.

Det vurderes, at fem millioner sudanesere er på kanten af hungersnød. Foto: AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Det vurderes, at fem millioner sudanesere er på kanten af hungersnød. Foto: AFP/Ritzau Scanpix

Organisationerne fortalte Tvinnereim om en situation, hvor mennesker hænger i med det yderste af neglene.

»Organisationerne fortalte os, at folk spiser blade, rødder og græshopper for at fylde deres maver, og at underenærede børn dør i deres forældres arme,« skriver Anne Beathe Tvinnereim.

Ministerens dom er klar. Det, der foregår i det afrikanske land, er langt fra noget, man kan vende det blinde øje til.

»Det er grove overtrædelser af krigens regler, og parterne skal holdes ansvarlige,« skriver hun.

Pressemeddelelsen forklarer, at 18 millioner mennesker har meget dårlig adgang til mad, mens fem millioner er på grænsen til hungersnød.

Borgerkrigen i Sudan brød ud i april sidste år. Foto: El Tayeb Siddig/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Borgerkrigen i Sudan brød ud i april sidste år. Foto: El Tayeb Siddig/Reuters/Ritzau Scanpix

Fra dansk side forsøger Lærke Uhrenholt Jensen fra Røde Kors at indsamle penge til hendes nødhjælpskollegaer hos Røde Halvmåne i Sudan.

Ifølge hende mangler der i den grad penge til det hårdt ramte land.

»Når man ser på tallene, så er det noget nær den største og værste humanitære krise, vi har på globalt plan lige nu,« siger hun.

Hun fortæller, at udenrigsministeriet har støttet Røde Kors' arbejde i Sudan med lidt over to millioner kroner. Selvom Lærke Uhrenholt Jensen mener, at pengene kommer til at gøre en kæmpe forskel, tegner hun også et billede af, hvor mange penge, situationen stadig kræver.

Konflikten bunder i en strid mellem hærchefen Abdel Fattah al-Burhan og hans tidligere næstkommanderende, lederen af den paramilitære gruppe RSF, Mohamed Hamdan Daglo. Foto: El Tayeb Siddig/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Konflikten bunder i en strid mellem hærchefen Abdel Fattah al-Burhan og hans tidligere næstkommanderende, lederen af den paramilitære gruppe RSF, Mohamed Hamdan Daglo. Foto: El Tayeb Siddig/Reuters/Ritzau Scanpix

»For de to millioner kroner kan vi sikre, at 2.400 personer kan få mad i fem måneder. Det kan afværge, at de ender i hungersnød, men der er stadig langt op til 18 millioner mennesker,« siger hun.

De 2.400 mennesker udgør 0.01 procent af de 18 millioner mennesker, der vurderes at mangle mad.

Men der er ifølge regeringen selv allerede mange flere penge på vej.

I april fortalte udviklingsminister Dan Jørgensen (S), at regeringen ville afsætte 100 millioner kroner til den humanitære krise.

Borgerkrigen i Sudan brød ud i april sidste år.

Konflikten bunder i en strid mellem hærchefen Abdel Fattah al-Burhan og hans tidligere næstkommanderende, lederen af den paramilitære gruppe RSF, Mohamed Hamdan Daglo.