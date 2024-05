Torsdag aften stod det klart, at Danmark for fjerde år i træk måtte se langt efter en plads i finalen i Eurovision.

Nu afslører stemmerne, hvordan det helt præcist endte for sangeren Saba og sangen 'Sand'.

Natten til søndag er alle stemmerne fra semifinalerne nemlig blevet offentliggjort på EurovisionWorlds hjemmeside - og de viser, at dette års danske bidrag var et stykke fra at klare sig videre.

I alt dystede 16 sange torsdag aften i den anden semifinale om ti finalepladser.

Her ses Saba under torsdagens semifinale. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Og Saba endte samlet set på en 12.-plads i den forbindelse.

36 point blev det til for sangen 'Sand' - og det var altså ikke nok til at klare sig videre.

Danmarks forbandelse Danmark har ikke været i Eurovision-finalen siden 2019, hvor sangerinden Leonora fik en samlet 12. plads i konkurrencen. Her kan du se Danmarks placeringer i semifinalen de sidste fire år: Man skal i top 10 for at komme i finalen. 2024: Saba - 12. plads 2023: Reiley - 14. plads 2022: Reddi - 13. plads 2021: Fyr og Flamme - 11. plads

For foran Saba lå tjekkiske Aiko med 38 point, hvilket rakte til en 11.-plads, mens det krævede mindst 43 point for at klare sig videre, da det var det, som nummer ti i torsdagens semifinale - norske Gåte - fik.

Der er dog også et lille lyspunkt at finde i tallene.

Saba røg under efter semifinalen torsdag aften. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

For de 36 point er trods alt en markant forbedring i forhold til sidste år, hvor det danske bidrag - sangeren Reiley med sangen 'Breaking My Heart' - kun fik skrabet seks point sammen i sin semifinale, hvilket førte til en 14.-plads ud af de 16 deltagere.

Det blev Nemo fra Schweiz, der med sangen 'The Code' vandt dette års Eurovision lørdag aften.