Eden Golan, som lørdag deltog i Eurovision-finalen for Israel, dedikerer sin optræden til gidslerne i Gaza.

Det skriver sangerinden på Instagram søndag, efter hun aftenen forinden fik 5. pladsen i den årlige dyst.

»Jeg er stolt og taknemmelig over det privilegium, det er at kunne repræsentere mit land,« lyder det i et opslag.

»Til sidst: Jeg dedikerer min deltagelse i Eurovision Song Contest til stemmerne, vi ikke kan høre, gidslerne – vi venter desperat på, at I alle vender hjem igen.«

Israels deltagelse under Eurovision-semifinalerne og -finalerne 2024 har den seneste uge ført til store demonstrationer i Malmø, hvor konkurrencen blev afholdt.

Tusindvis af mennesker gik i de svenske gader i protest mod, at Israel blev repræsenteret i konkurrencen, mens landet er i færd med en omfattende offensiv i Gaza, som har kostet mange civile liv.

Offensiven er et modsvar på et palæstinensisk terrorangreb mod Israel i oktober 2023, hvor civile israelere - gidslerne, som Eden nævner i sit opslag - blev kidnappet ind i Gaza.

Demonstrationerne mod Eurovision og Israel blev holdt i det centrale Malmø samt omkring Malmø Arena, hvor showet fandt sted.

Undervejs opfordrede demonstranterne til at boykotte Israel for det, de ser som et 'folkemord' mod Gazas indbyggere.