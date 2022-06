Lyt til artiklen

»Politiet gjorde ingenting. De stod bare uden for hegnet.«

Sådan fortæller den dybt frustrerede mor, Angeli Gomez, ifølge Insider. Derfor tog hun sagen i egen hånd og løb uden tøven mod den skole i Texas, hvor et masseskyderi udspilledes sig 24. maj.

Men så langt kom hun ikke.

For hun blev nemlig lagt i håndjern fordi hun, ifølge politiet, forstyrrede »et aktivt gerningssted,« da hun og andre forældre krævede, at betjentene skulle gå ind på skolen.

»De var mere aggressive over for os. De var mere interesserede i at holde os tilbage end at komme ind på den skole,« fortæller den frustrerede mor.

En anden forælder blev pebersprayet, da han forsøgte at komme ind på skolen, og en far blev angrebet af myndighederne, fortæller Gomez videre.

Gomez fik hurtigt overtalt dem til løsladelse, hvorefter hun sprang over hegnet og fik fat på hendes to børn og kom ud af skolen med dem i live. Hun fortæller, at hun ikke så nogen betjente indenfor, da hun gik gennem gangene.

Men nu fortæller hun, at hun ikke blot blev lagt i håndjern af politiet. Hun blev nemlig også truet af politiet for at have overtrådt hendes prøveløsladelse. De fortalte desuden, at hvis hun gik til medierne om hendes oplevelse, så ville hun blive retsforfulgt.

Foto: CHANDAN KHANNA Vis mere Foto: CHANDAN KHANNA

Politiet i Texas er i forvejen blevet heftigt kritiseret for – trods flere alarmopkald fra både elever og lærere inde fra skolen – at vente for længe med at rykke ind mod skyderiet.

Til at starte med sagde politichefen fra Uvalde, at de reagerede på skyderiet »inden for få minutter«. Men det blev ikke specificeret, om betjentene rent faktisk gik ind i skolebygningen for at få ram på gerningsmanden.

Efterfølgende har Steven McCraw, der er ansvarlig for den offentlige sikkerhed i delstaten, meddelt at det var en »forkert beslutning,« at politiet ikke rykkede hurtigere ind mod gerningsmanden.

Mindst to børn ringede fra de to sammenhængende klasseværelser, hvor angrebet udspillede sig.

Med hviskende stemme fortalte en person klokken 12.16, at adskillige var døde, og at der stadig var »otte til ni« elever, der var i live.

En anden person ringede klokken 12.47 og sagde »please, send politiet nu.«

Gerningsmanden er identificeret som den 18-årige Salvador Ramos, der har været tidligere elev på skolen. Han skød og dræbte 19 elever og to lærere, mens 17 personer blev såret i angrebet.

Han blev herefter skudt og dræbt af politistyrker. Skyderiet er det anden mest dødelige skoleskyderi i USAs historie.