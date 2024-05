Lørdag skete der noget, der aldrig nogensinde er sket før i Tyskland.

For da fløjten lød efter kampen mellem Holstein Kiel og Fortuna Düsseldorf, stod det klart, at førstnævnte for første gang rykker op i Bundesligaen – som det første hold nogensinde fra delstaten Schleswig-Holstein.

Og så invaderede de ekstatiske fans banen. Se de vilde scener i videoen øverst.

»Vi skal feste i tre dage,« lød det fra spilleren Timo Becker til Kieler Nachrichten efter triumfen.

Kiel-fansene havde en fest allerede før kampen. Foto: Fabian Bimmer/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Kiel-fansene havde en fest allerede før kampen. Foto: Fabian Bimmer/Reuters/Ritzau Scanpix

Efter kampen fortsatte festlighederne til langt ud på natten, da lykkelige fans indtog Kiel for at fejre oprykningen, skriver lokalmediet.

»Alt i alt skal det bemærkes, at festlighederne var afslappede og sprudlende,« oplyser politiet.

»Galaktisk, sensationelt. Takket være Holstein er hele Kiel nu 'sindssyge',« skriver lokalmediets sportsreporter Alexander Hahn i en kommentar.

Udover Kiel er det sikkert, at kultklubben St. Pauli også rykker op i Bundesligaen, mens netop Fortuna Düsseldorf skal spille playoffkamp mod 16.-pladsen fra Bundesligaen.

Fansene stormede banen i jubel. Foto: Fabian Bimmer/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Fansene stormede banen i jubel. Foto: Fabian Bimmer/Reuters/Ritzau Scanpix

Det betyder også, at Hamburger SV endnu en gang trækker nitten.

Kiel blev både i 2018 og 2021 nummer tre i 2. Bundesliga men tabte oprykningskampen.

I 2021 nåede Kiel desuden hele vejen til semifinalen i DFB Pokalturneringen.

Den nordtyske klub har danske Mikkel Kirkeskov i truppen, men den tidligere AGF- og OB-spiller har kun spillet fem kampe, siden han kom til klubben i januar.