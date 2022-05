43 minutters førsteholdsfodbold på et år.

Det er, hvad det er blevet til for den tidligere OB-profil Ryan Johnson Laursen, der har været igennem en lang skadespause.

Men nu er højrebacken klar til at spille igen, og han håber, at han kan nå at få lidt spilletid for klubben, inden han forlader OB efter sæsonen.

»Jeg føler mig klar, og jeg venter bare på at få muligheden i Superligaen,« fortæller Ryan Johnson Laursen til B.T.

Ryan Johnson Laursen var fast mand for OB i flere sæsoner, men skader har plaget hans tid i klubben. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Ryan Johnson Laursen var fast mand for OB i flere sæsoner, men skader har plaget hans tid i klubben. Foto: Mads Claus Rasmussen

Før påske spillede han en halvleg for reserveholdet, og det var første gang, han spillede fodbold siden OBs kamp mod FCK 1. august.

»Det er fantastisk. Det er så rart at være med igen, efter jeg har været ude i virkelig lang tid. Jeg ved, at jeg har noget at bidrage med til holdet.«

»Det er op til træneren. Jeg træner godt og gør alt, jeg kan, og så håber jeg ikke, at det er datoen på min kontrakt, der afgør, om jeg kommer til at spille,« fortsætter den 30-årige back.

De 45 minutter for reserveholdet nød Ryan Johnson Laursen, der desværre ikke har haft mulighed for mere reservebold, fordi holdets næste kamp først er midt i maj.

»Vores reservetræner beskrev det som at se en ko komme på græs igen,« griner Ryan Johnson Laursen.

»Det var sådan, det føltes. Når man spiller, glemmer man alt om fremtid og skader. Så er man bare i kampen.«

»Jeg har ikke spillet nok, og jeg har en stor sult efter at bevise mig.«

Det er ikke første gang, at dansk-amerikaneren har været igennem en længere skadespause.

OB-backen nyder at træne med førsteholdet igen efter sin lange skadespause. Foto: Kent Rasmussen/Byrd Vis mere OB-backen nyder at træne med førsteholdet igen efter sin lange skadespause. Foto: Kent Rasmussen/Byrd

»Men det giver blod på tanden. Jeg ved, hvad der skal til, og sidste gang, jeg kom tilbage, kunne man også se, at jeg havde noget at bevise.«

»Hvis jeg ikke elskede det, ville jeg ikke blive ved. Det er lysten, der driver det hele, og det kræver noget ekstra at komme tilbage.«

»Jeg har aldrig været tæt på at give op. Det ville være dumt, når jeg har brugt så meget af mit liv på det. Det har aldrig været en overvejelse.«

En drilsk skade skal ikke have lov til at sætte en stopper for hans karriere.

»Det vil jeg ikke kunne holde ud. Jeg har i hvert fald fem år mere i mig. Det er derfor, jeg bliver ved med at arbejde hårdt.«

Skadespausen har givet ham mere tid til sin kæreste og deres datter.

»Når man er en fodboldfamilie, er meget af vores liv bundet op på det her. Når det ikke lykkes, tærer det også mere, end når det lykkes.«

»Jeg har fået mere tid med dem, men de synes ikke altid, at jeg er i bedre humør af den grund, og så bliver de heller ikke i bedre humør. Vi vil alle sammen gerne lykkes.«

»Det er dejligt at bruge mere tid med dem, fordi det giver et afbræk, men de har også været gode til at hive mig op. De har sørget for, at jeg fik tankerne væk, når det var rigtig galt.«

»Min datter på tre år aner ikke, hvad der foregår, så det er et dejligt afbræk at gå ned på hendes niveau.«

Ryan Johnson Laursen, der har spillet over 100 kampe for OB, har endnu ikke besluttet, hvor karrieren skal fortsætte efter sommerferien.

Han har tidligere spillet for Esbjerg og Lyngby.

I sommer blev han sat i forbindelse med et skifte til MLS-klubben Inter Miami, der ejes af David Beckham.