Forleden kunne B.T. afsløre, at verdensstjernen David Beckham har kigget på OB-profilen Ryan Johnson Laursen.

Beckham vil have højrebacken til at tørne ud for sin klub Inter Miami i den amerikanske liga MLS.

Og nu bekræfter OB-spilleren, at interessen er god nok. Det fortæller han i podcasten 'Stemmer fra Ådalen'.

»Jeg har ikke så meget at sige, men jeg kan bekræfte det hele. Der er intet, der er løgn. Det ville være et eventyr, men så længe jeg er i OB, så er det dét, jeg har fokus på,« siger Ryan Johnson Laursen.

Ryan Johnson Laursen bekræfter Beckham-flirt. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Ryan Johnson Laursen bekræfter Beckham-flirt. Foto: Mads Claus Rasmussen

Det potentielle klubskifte er ekstra interessant for både Ryan Johnson Laursen selv og Beckhams klub, da OB-backen har dobbelt statsborgerskab – dansk og amerikansk.

Dermed vil han ikke tælle som udlænding i MLS-klubben.

OB-spilleren fremhæver særligt én ting, der gør det svært at afvise interessen.

»Jeg tror også, at det ville være svært for mange fodboldspillere at takke nej til eksempelvis at spille med en stor stjerne som Gonzalo Higuaín,« fortsætter han til 'Stemmer fra Ådalen'.

Udover Higuaín har Inter Miami kendte navne som Kieran Gibbs, Ryan Shawcross og Blaise Matuidi på lønningslisten. Den tidligere Manchester United og Everton-profil Phil Neville er ligeledes cheftræner.

OB-sportschef Michael Hemmingsen ville hverken be- eller afkræfte interessen over for B.T. i sidste uge.

»Ryan Johnson Laursen er halvt amerikaner, så på den måde kan MLS være interessant, men ellers har jeg ikke nogen kommentarer,« sagde Hemmingsen dengang.

Ryan Johnson Laursen har kontraktudløb med OB næste sommer.