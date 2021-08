Et særdeles spændende skifte kan være på vej for OB-profilen Ryan Johnson Laursen.

B.T. kan afsløre, at den amerikanske MLS-klub Inter Miami med verdensstjernen David Beckham som ejer har vist stor interesse for højrebacken.

Interessen var tidligt så konkret, at der ifølge B.T.s oplysninger ad flere omgange allerede i træningskampene op til sæsonstart var scouts fra Inter Miami i Danmark for at se nærmere på den 29-årige OB-spiller.

Tilbagemeldingerne fra den amerikanske klubs scouts må have været positive, da disse ifølge B.T.s oplysninger har udmøntet sig i kontakt mellem klubberne.

David Beckhams klub har set sig lun på Ryan Johnson Laursen.

»Ryan Johnson Laursen er halvt amerikaner, så på den måde kan MLS være interessant, men ellers har jeg ikke nogen kommentarer,« siger OBs sportschef, Michael Hemmingsen.

OB-spilleren har den nemlig den fordel, at han er halvt amerikaner, og derfor går han ikke under udlændingekvoten i USA.

Samtidig har Ryan Johnson Laursen kontraktudløb med fynboerne næste sommer, og derfor kan det her transfervindue være det sidste, hvor OB står i en gunstig forhandlingsposition.

Fynboerne har dog ikke kunnet gøre brug af Ryan Johnson Laursen i de seneste kampe grundet en skade, og da det er tvivlsomt, om han vil nå at komme tilbage på banen, inden transfervinduet lukker, vil det være på baggrund af klubbens forarbejde og scout-rapporter om hans kvaliteter.

