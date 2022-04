»Alt er kastet op i luften, og jeg er åben for det hele.«

Sådan lyder det fra Ryan Johnson Laursen, der forlader OB, når hans kontrakt udløber efter denne sæson.

»Jeg er ikke i OB efter sommerferien, og jeg ved ikke, hvad der så skal ske,« siger den erfarne back til B.T.

Det betyder samtidig, at Ryan Johnson Laursen har rigeligt at se til uden for banen.

»Vi har et hus, vi skal have solgt, og vi skal have fundet en ny børnehave til min datter, mens jeg koncentrerer mig om fodbolden,« siger han og fortæller, at han lader sin agent om at finde en ny klub.

»Huset har været sat til salg i en måned. Om vi bliver i Odense eller skal et andet sted hen, ved vi ikke endnu, men vi beholder ikke huset.«

Ryan Johnson Laursen har ikke lagt sig fast på, om fodboldkarrieren skal fortsætte i Danmark eller i udlandet.

»Men jeg er frisk og klar til at yde, hvis der er brug for mig et sted.«

Ryan Johnson Laursen forlader OB, når hans kontrakt udløber til sommer. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Ryan Johnson Laursen forlader OB, når hans kontrakt udløber til sommer. Foto: Mads Claus Rasmussen

Det var OBs nye fodbolddirektør Björn Wesström, som gav beskeden til højrebacken, der har spillet for OB i fem år.

»Det foregik med al respekt med en samtale, hvor han fortalte, hvordan tingene stod. Jeg havde regnet det ud, for jeg har også fået meldinger i løbet af året.«

»OB har været glade for mig, og jeg har været glad for OB. Jeg elsker klubben og byen, og det har været en god tid her.«

Ryan Johnson Laursen kan ikke svare på, om han var fortsat i OB, hvis han havde undgået den lange skadespause, der har holdt ham fra banen siden august, og som han først nu er kommet over.

»Sådan er fodboldverden. Man er et sted, indtil man ikke er det mere.«

30-årige Laursen har kun spillet 43 minutters førsteholdsfodbold de seneste 12 måneder, men han er ikke bekymret for, om det gør det sværere at finde en ny klub.

»Det er min agents arbejde at finde en ny klub. Jeg har mine meritter, jeg har spillet over 100 kampe for OB, og jeg har vist mit niveau, når jeg har været klar.«

»Det kommer jeg også til igen. Jeg venter bare på muligheden.«

Ryan Johnson Laursen har tidligere spillet for Esbjerg og Lyngby.

I sommer blev han sat i forbindelse med et skifte til MLS-klubben Inter Miami, der ejes af David Beckham.