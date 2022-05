Venstre taler med store bogstaver og udråbstegn.

De vil ganske enkelt ikke være med til en prisstigning på parkering i Aalborg Kommune.

Et forslag, som ellers er stillet af Klima- og Miljøudvalget.

»Forslaget fra de røde har ingen dokumenteret effekt. Derfor mener vi, at det er tosset at lukke Aalborg midtby ned på det her grundlag,« siger Daniel Borup, medlem af byrådet for Venstre.

Daniel Borup (V) skriver på sin Facebook; »40 kroner i timen. Så meget skal det koste at holde i Aalborg, hvis det står til flere røde partier i Aalborg Kommune. Det vil Venstre ikke være med til!«

Formålet med prisstigningerne er, ifølge Per Clausen (EL), der er formand for Klima og Miljø, at skubbe aalborgenserne i retning af den kollektive trafik og på den måde reducere CO₂-udledningen.

Men den præmis køber Daniel Borup altså ikke..

»Regnedrengene har jo konkluderet, at man ikke kan vide, om det har nogen gavnlige effekter på klimaet, at man hæver prisen på parkering,« siger han og fortsætter:

»Det kan meget vel være, at bilisterne bare vil køre andre steder hen for at shoppe, så det eneste man får ud af forslaget er at skade butikkerne i byen, siger han.

Til spørgsmålet om, hvad Venstre så vil gøre for at nå i mål med den 70 procents reduktion, som partiet bakker op om, at kommunen skal nå i 2030, er svaret mere vævende.

Har I selv nogen forslag, eller vil I bare sidde på sidelinjen og være sure?

»Vi troede, forud for at forslagene blev præsenteret, at der ville komme noget på bordet, som havde en effekt, og som vi kunne gennemføre. Når det kommer, er vi klar til at kigge på det.«

Men I kan jo også selv spille ind med input?

»Vi har i Venstre altid et ønske om at gøre byen grønnere. Der vil vi eksempelvis kigge på at udtage lavbundsjorde, som er et vigtigt skridt særligt i Nordjylland.«

Men hvad med den private biltrafik , vil I kigge på den?

»Vi skal selvfølgelig se på privatbilismen, men det er et område, hvor det er svært at komme med gode forslag. Det er måske også derfor, de røde partier ikke er lykkedes med det,« siger Daniel Borup.

Han understreger, at han er klar til at kigge på at begrænse bilerne i byerne, hvis der kommer nye informationer på bordet, som dokumenterer en klimagevinst.

I samme åndedrag slår han fast, at Venstre mener, det altid skal være nemt at komme ind i centrum af Aalborg. Både med bil, kollektiv trafik og på gåben.