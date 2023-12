Verden har øjnene rettet mod Israel og Gaza, som er konfliktens arnested.

Det er her, at videoer og billeder af gidsler, fangeudveksling, bombede bygninger, civile på flugt og soldater i krig vælter frem. Men samtidig eksploderer volden også på Vestbredden, som dog ofte bliver overset.

Ifølge den israelske avis Haaretz oplever palæstinenserne på Vestbredden lige nu en bølge af vold og øgede restriktioner på deres hverdag i en skala, som ikke er set i årevis.

Selvom Vestbreddens godt tre millioner palæstinensere ikke har nogen direkte forbindelse til den Hamas-styrede Gazastribe, så har de alligevel mærket daglige konsekvenser af angrebet på Israel 7. oktober.

Det israelske militær og sikkerhedsstyrker har udført adskillige razziaer på Vestbredden, hvor de har slået til mod palæstinensiske grupper og enkeltpersoner.

Ifølge BBC var Vestbredden dog i forvejen på kogepunktet, da terrorangrebet fandt sted i oktober.

Israelske soldater holder jødiske bosættere tilbage, efter de stormede en palæstinensisk by, som reaktion på drabet på en israelsk mand 2. november. Samme dag blev tre palæstinensere dræbt. Foto: Jaafar Ashtiyeh/AFP/Ritzau Scanpix

Det skyldes jævnlige aktioner mod palæstinensere, som Israel mistænker for at være involverede i en række skyderier og knivoverfald på israelere. Det har kostet både militante og civile livet med jævne mellemrum.

I løbet af kun 24 timer 27. november mistede otte palæstinensere livet i en aktion mod Vestbredden.

Tallene kommer fra de palæstinensiske sundhedsmyndigheder, skriver BBC.

Alene siden 7. oktober har omkring 200 palæstinensere mistet livet, lyder det fra FN.

Det skyldes også en stigning af voldelige sammenstød mellem jødiske bosættere og palæstinensere.

Fire israelere er døde i den forbindelse. Den israelske avis Haaretz skriver, at de israelske myndigheder i vidt omfang har tilladt, at jødiske bosættere har kunnet true og angribe palæstinensere på Vestbredden.

»Der har været masseanholdelser af palæstinensere, som er mistænkt for at være en del af Hamas eller andre grupper, og volden fra bosættere er forværret, og den var i forvejen meget høj før krigen. Det har resulteret i, at nogle palæstinensiske byer har evakueret sig selv på grund af bosætternes trusler og vold,« fortæller Hagar Shezaf, som er korrespondent for Haaretz på Vestbredden.

Bosætterne chikanerer og truer blandt andet palæstinenserne, når de søger ud på markerne for at høste oliven. Derudover melder Haaretz om propfyldte fængsler grundet masseanholdelser af palæstinensere.