En stor stigning af antallet af butikstyverier vidner om økonomisk pressede danskere.

Men det er ikke kun hakket oksekød og spiritus, der forsvinder på ulovligvis.

Fem nedløbsrør i kobber er nemlig blevet stjålet fra Kølkær Kirke ved Herning, skriver TV MIDTVEST.

Ifølge mediet modtog politiet anmeldelsen klokken 08.16 torsdag morgen.

Og spørger man politikommissær Henning Præstegaard fra Lokalpolitiet i Herning kan tyveriet af netop kirkens nedløbsrør skyldes, at prisen på kobber er høj i øjeblikket.

Desværre er det ikke første gang, at Kølkær Kirke har været udsat for tyveri. I foråret forsvandt der nemlig også nedløbsrør. Og det ærgrer menighedsrådsformanden i Kølkær sogn, Thorkild Moesgaard:

»Man bliver da irriteret og frustreret – og jeg tænker jo, at hvis vi sætter nogle nye op, så forsvinder de bare igen,« siger han om situationen til TV MIDTVEST.

Thorkild Moesgaard overvejer nu, om man skal sætte plastikrør op i stedet for kobber.

Tilbage i 2019 blev der lavet en opgørelse over, at ubudne gæster i høj grad har fokus rettet mod danske kirker.

Dengang lød det, at 311 sognekirker i gennemsnit er mål for enten indbrud, tyveri eller røveri hvert år – og bestjæles for millioner af kroner hvert år.