Millioner af mennesker har set det håndskrevede brev, som en af de frigivne israelske gidsler skulle have skrevet. Det rørende brev er skrevet af 44-årige Danielle Aloni, som med sin datter var kidnappet af Hamas.

Brevet er rørende, men er det sandfærdigt?

Det er Jacob Kaarsbo i hvert fald meget skeptisk over for. Han er senioranalytiker hos Tænketanken Europa og tidligere chefanalytiker og Mellemøstchef i Forsvarets Efterretningstjeneste. Han kalder det propaganda.

»Det er et teaterstykke. Det tror jeg simpelthen ikke på,« siger han.

Det håndskrevne brev, som det israelske gidsel angiveligt har skrevet, og den arabiske oversættelse i midten. Til højre ses Danielle og Emilia. Foto: B.T. Vis mere Det håndskrevne brev, som det israelske gidsel angiveligt har skrevet, og den arabiske oversættelse i midten. Til højre ses Danielle og Emilia. Foto: B.T.

Det håndskrevede brev med blå kuglepen er dateret 23. november 2023 til »generalerne, som har ledsaget mig de seneste uger.« Dagen efter blev mor og datter frigivet efter halvanden måned som gidsler i Gaza.

»Det ligner, at vores veje skilles i morgen, men jeg takker jer af hele mit hjerte. Jeg er taknemmelig for den ekstraordinære menneskelighed, I viste min datter, Emilia. I var lige som forældre for hende...,« står der.

I brevet beskriver den femårige Emilias mor, hvordan gidselstagerne behandlede pigen som en dronning.

»Tak, fordi I var tålmodige med hende og forkælede hende med slik og frugt...Vi mødte ikke en eneste person, der ikke behandlede os med venlighed, omsorg og kærlighed....«

Brevet, som er oversat til arabisk fra hebraisk, er delt på Telegram-kanaler, der støtter Hamas, og på sociale medier som X af propalæstinensiske profiler med millioner af følgere. På blot et døgn er brevet derfor også nået ud til mere end 11 millioner mennesker, hvor indholdet bliver brugt til at underbygge et narrativ.

»Ingen overraskelse at Israel ikke vil lade deres gidsler tale,« skriver en.



»Israel har forbudt løsladte israelske gidsler fra at tale med medierne for at stoppe dem i at sige gode ting om Hamas behandling,« skriver en anden.



Læs hele brevet »Til generalerne, som har ledsaget mig de seneste uger. Det ligner, at vores veje skilles i morgen, men jeg takker jer af hele mit hjerte. Jeg taknemmelig for den ekstraordinære menneskelighed I viste min datter, Emilia. I var lige som forældre for hende, inviterede hende ind på jeres værelser, hver gang, hun havde lyst. Hun følte, at I ikke bare var venner, men ægte, godhjertede kære. Tak, tak, tak... Tak, for de timer, I tilbragte med hende. Tak, fordi I var tålmodige med hende og forkælede hende med slik og frugt. Børn burde ikke være i krigszoner, men takket være jer og de andre venlige mennesker, vi mødte på vejen, så min datter sig selv som en dronning i Gaza. Vi mødte ikke en eneste person, der ikke behandlede os med venlighed, omsorg og kærlighed. Jeg vil for altid være en taknemmelig fange over for jer, fordi min datter ikke gik herfra med noget varigt psykisk traume. Jeg vil huske jeres venlighed på trods af jeres vanskelige situation og de store tab, I lider i Gaza. Jeg ønsker jer alle og jeres familier godt helbred og kærlighed, mange tak.« Brevet er skrevet på hebraisk.

Ifølge Jacob Kaarsbo, som har fulgt Hamas i snart to årtier, kalder det for en del af en propagandakrig.

»Jeg kan ikke bevise det, men jeg tror ikke på, at et gidsel sidder og skriver sådan en besked til Hamas.«

Han køber heller ikke teorierne om, at Israel forsøger at lukke munden på de frigivne gidsler.

»Hvis man forventer, at gidsler, som er blevet taget under de omstændigheder, kommer ud med det samme og fortæller medier og hele verden, hvad de har oplevet, så er man skør,« siger Jacob Kaarsbo.

Mange af de løsladte gidsler har tilbragt flere dage på hospitalet under opsyn med deres nærmeste familie omkring dem. Enkelte har udtalt sig på forskellige platforme eller gennem deres pårørende til medierne.

Adskillige af Danielle Alonis familiemedlemmer er stadig gidsler hos Hamas.

Hun har endnu ikke kommenteret på brevet eller dets autenticitet.

Brevet kommer som led af flere velproducerede videoer fra Hamas fra de seneste dages udveksling af palæstinensiske fanger for israelske gidsler. De scener har Hamas filmet med vinkende, venlige krigere.

»Det er for at fremstille sig selv som de gode, og få omverdenen til at glemme det terrorangreb, som det hele begyndte med,« siger Jacob Kaarsbo.

Ligesom brevet er videoerne kommunikeret ud af militærmediet for Al-Qassam-brigaden.

Som B.T. har beskrevet har bestemte videoer fra en af frigivelserne af israelske gidsler også fyldt de sociale medier, fordi man ser nogle af gidslerne gå hånd i hånd med Hamas-krigere eller vinke og takke dem farvel.

Men i ét klip hører man også en bag kameraet instruere en mor og datter i at fortsætte med at vinke.

En gennemgang af de gidsler, som er med i videoerne, viser også, at de langt fra har grund til at takke Hamas. To børn så deres mor bliver dræbt 7. oktober, en ung kvinde blev selv skudt i foden og de fleste har stadig familiemedlemmer i fangenskab hos Hamas.